Guaidó llama a tomar las calles a las 3:00 pm

Jhoan Meléndez / 12 mar 2019.- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, llamó a tomar las calles de todo el país a las 3:00 pm de este martes como medida de protesta en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Venezolanos: el apoyo de los países hermanos no ha venido ni vendrá solo. Nuestra presencia en las calles fue lo que nos trajo hasta aquí y en el pasado aprendimos que sin calle no hay respaldo. Por eso te quieren callado y por eso hemos convocado a tomar las calles a las 3 pm. Gracias a la calle les quitamos el dinero que robarían, les quitamos el apoyo internacional, les quitamos la máscara democrática con que se vendían. Gritemos con brío a las 3 de la tarde en todo el país, porque con el respaldo de nuestros países hermanos la usurpación cesará”, escribió Guaidó en su cuenta Twitter.

El presidente del parlamento también precisó: “Después de días de oscuridad y desesperación, quieren venderle a los delegados de la ONU que aquí no pasa nada. Pero el domingo los piquetes se abrieron y nos dejaron pasar porque los soldados sabían lo que sabes tú. La misma GNB ha tenido que sacar agua del Guaire”.

“El usurpador no puede garantizar ni agua, ni luz, ni medicinas. Ni siquiera una moneda digna con la cual comprar comida. Hemos cambiado el juego y no nos van a confundir ni a separar como en el pasado”, puntualizó.

