Guaidó desde Argentina: Estoy trabajando en una transición pacífica

Jhoan Meléndez / 1 mar 2019.- El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ofreció una rueda de prensa desde la cancillería de Argentina donde descartó una petición directa de intervención militar en el país.

“Eso no es como un delivery, no es como levantar el teléfono y pedir esa opción. La fuerza es la última opción; que nadie quiere. Estamos trabajando para una transición pacífica”, señaló Guaidó tras ser preguntado por esta opción.

Por otro lado dijo: “El 23 de febrero el mundo vio como el supuesto bloqueo es una simple excusa del régimen que no le preocupa la crisis de los venezolano (…) Esta gira no es solo para el cese de la usurpación en Venezuela, sino también para hablar del respaldo de la crisis humanitaria en nuestro país”.

“A todos los venezolanos, esperen a una gran convocatoria a las calles en Venezuela. Se acercan los carnavales, pero en Venezuela no hay agua, no se pueden hacer carrozas porque no hay cauchos para los vehículos, entonces lo que es una tradición lo convertiremos en una gran protesta nacional en los próximos días”, indicó.

En tal sentido envió un mensaje a los empleados públicos venezolanos: “Esta semana daremos un anuncio muy importante. Sigue secuestrada la burocracia por Maduro y vamos a tomar medidas también con respecto a estos empleados públicos.

Al termino de la rueda de prensa ofreció declaraciones a los venezolanos que se acercaron al lugar: “Les confieso que los extrañamos mucho, que todos sus talentos, que todos sus esfuerzos, que todos sus oficios bien empleados también hacen falta en casa (…) La única vuelta atrás, es la vuelta a casa de todos”.

Lea más: 6:45 pm: Llegó Juan Guaidó a Argentina

vaya al foro

Etiquetas: Argentina | Guaidó | intervención militar