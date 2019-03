Guaidó convoca reunión con sindicatos para el martes y movilización para el sábado

ND / 4 mar 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llegó este lunes a Caracas y desde una masiva concentración en la plaza Alfredo Sadel, de Las Mercedes, dio nuevas instrucciones que forman parte de su estrategia para el cese de la usurpación y elecciones libres en Venezuela.

“Mañana (martes) convocamos a todos los sindicatos de empleados públicos. No podemos permitir que la burocracia siga secuestrada. Sé que hay muchos funcionarios públicos en esta plaza, sé que los obligan a marchar, a ponerse una camisa de un color u otro, que no les alcanza el sueldo. Llegó el momento de decir ¡Basta!”, expresó Guaidó.

De igual manera indicó que para el sábado habrá una nueva movilización, aunque no dio detalles al respecto.

“El sábado continuaremos en la calle, toda Venezuela vuelve a la calle para movilizarse en busca de su libertad. No nos quedaremos tranquilo hasta lograr la libertad de Venezuela”, agregó.

Durante su discurso, Guaidó envió un mensaje a la Fuerza Armada nacional.

“No podemos catalogar al 23 de febrero como un día exitoso, por supuesto que no. Y no por la voluntad de millones de voluntarios que todavía sigue insistiendo. Ya conocíamos la cara del régimen; utilizaron presos armados para masacrar a nuestros indígenas, señores del mundo, esto no tiene nada que con izquierdas o derechas, son unos asesinos que masacran a nuestro pueblo. Exigimos justicia para nuestra gente. Les ordeno a la Fuerza Armada detener a los colectivos armados que actuaron el 23 de febrero, ser cómplice por omisión es también un delito de lesa humanidad”, sentenció el parlamentario.

Guaidó agradeció a los militares “que se pusieron del lado de la constitución”, unos 700 uniformados, según dijo.

De igual manera agradeció a los mandatarios de países de Latinoamérica, por recibirlo durante la gira, e indicó que no solo debatieron los problemas de Venezuela sino presentaron el Plan País, “para el futuro de todos los venezolanos”.

