Givova no sabe de dónde salieron los uniformes para la Vinotinto

ND / 26 mar 2019.- La firma Givova, que se ha visto envuelta en un duro incidente con la selección venezolana de fútbol, manifestó en un comunicado, escrito en italiano y español, su “pesar” por “los tristes y desagradables problemas logísticos que han impedido brindar el excelente servicio que merecen y que Givova siempre ha estado acostumbrado a ofrecer”.

El comunicado no explica el hecho de que se haya tenido que remarcar ropa genérica de la marca Quechua (que Decathlon, un mayorista de ropa deportiva, vende en sus tiendas) con la marca Givova para vestir a los jugadores de la Vinotinto, pero afirmó que “en breve Givova presentará el (sic) línea deportiva oficial que llevará el (sic) Vinotinto en los próximos encuentros de los equipos, tanto masculinos como femeninos”.

Sin embargo, un comunicado más extenso si afirma que Givova “no tiene conocimiento” de cuál fue el origen de la indumentaria utilizada en el partido contra la selección de Cataluña el lunes, que se saldó con una derrota 2-1 para la selección de Venezuela, “ni somos responsables de la personalización de las mismas”.

Señala la firma que no tenían suficiente inventario de prendas “ante la gran demanda que estamos teniendo” y agregó que “todavía no tenemos disponibles las camisetas oficiales y no tenemos prevista una fecha para su entrada con exactitud”, a pesar de que hace ya dos meses, se disputó un Sudamericano Sub 20 en el que la selección venezolana de la categoría lució prendas Givova, en su lanzamiento como marca oficial de la Vinotinto.

Tomás Rincón, capitán de la Vinotinto, y Salomón Rondón, uno de sus jugadores de mayor trayectoria, reclamaron no solo la mala calidad de las prendas que tuvieron que vestir contra la selección de Cataluña, sino que además señalaron que les habían dado muy poca indumentaria para los entrenamientos, y ninguna que los protegiera del frío.

