Gilber Caro: Yo no quiero que me liberen los gringos

ND / 26 mar 2019.- El ex preso político y diputado Gilber Caro (VP – Miranda) rechazó este martes la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela y agregando que cree posible lograr el cambio de régimen internamente.

Así lo dijo durante una entrevista con la periodista sueca Annika Rothstein publicada en Twitter.

En la primera parte, Caro asegura que la alta dirigencia de Voluntad Popular, incluyendo Juan Guaidó y Leopoldo López, cree que es posible lograr un cambio de régimen sin una intervención militar de Estados Unidos.

“Guaidó, Leopoldo López, David Smolansky, Carlos Vecchio, Gilber Caro – y discúlpame que hable en primera persona – creemos que sí es posible. Estamos muy próximos a llamar al centro del poder” – en referencia a una marcha hacia Miraflores.

Luego se refiere específicamente a la intervención militar: “Yo escuché una de las preguntas que se hace todo el mundo con la intervención: Yo no quiero que me quiten el protagonismo los gringos. Yo no quiero que me liberen los Estados Unidos. Yo voy a liberar a mi país. Y estamos trabajando para eso. Y lo vamos a lograr”.

