Gil Yepes: Hay un chavismo democrático que quiere entregar el poder

ND / 3 mar 2019.- José Antonio Gil Yepes, directivo de Datanalisis, manifestó este domingo que existe un sector del chavismo, que denominó chavismo democrático, que prefiere ceder el poder y negociar con la oposición, y así rescatar al Psuv.

“Al chavismo democrático le interesaría minimizar el daño, entregar el poder, reagruparse, actualizar su ideología y recuperar la conexión del Psuv con el pueblo; todavía les queda poder para negociar una salida lo menos costosa posible”, dijo.

Recalcó que ese sector no desea que continúe la represión y los muertos, y los anima “la Ley de Amnistía y la promesa de la oposición de que el Psuv mantendrá plenos derechos políticos”.

Asimismo aclaró, que pese a que muchos piensen que el “chavismo democrático” no existe porque todos son “comunistas y autoritarios”, se debe aceptar que en los inicios de Hugo Chávez muchas personas creyeron-y creen- en la idología socialista.

A su juicio, esta posición de no creer en la existencia del chavismo democrático adolece de los mismos defectos que se le critican a los “chavistas excluyentes”; pero, así como no tiene sentido que el chavismo pretenda seguir siendo como ha sido hasta ahora, tampoco tiene sentido pretender que va a desaparecer.

“El chavismo democrático existe porque cuando uno analiza las encuestas de opinión pública, se encuentra que los porcentajes de quienes están de acuerdo con las posturas extremistas oscilan entre un 3 y 5% de la población; mientras que los autodefinidos chavistas, alcanzan hoy el 15%. En lo que tienen razón quienes refutan la existencia del chavismo democrático, es en que este segmento mayoritario del chavismo no es visible, no está organizado ni tiene voceros, probablemente por miedo a que sus líderes no democráticos los excluyan”.

Finalmente consideró que un aporte al país es que el “chavismo democrático salga detrás de bastidores, tomen el control de su movimiento y se comporten como estadistas demócratas al entender que a sus compañeros excluyentes se les acabó la oportunidad. “Sólo una democratización les permitirá regresar al poder y que sus compañeros militares los apoyarían para no seguir reprimiendo; y, si el chavismo democrático no existiese, habría que inventarlo porque hasta que no recuperemos el pluralismo y la paz, no habrá desarrollo”, remató.

Etiquetas: Chavismo democrático | Gil Yepes