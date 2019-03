Gerson Rebanales: El parlamento debe ponerle un alto a esa misión rusa

Oleg Kostko / foto: @PrimeraPagina / 25 mar 2019.- El profesor de la UCV e internacionalista, Gerson Rebanales, rechazó este lunes la llegada al país de un contingente de militares rusos y reiteró que solo la Asamblea Nacional está autorizada para aprobar el ingreso de militares extranjeros al país.

“Este tipo de misiones extranjeras que están llegando no sé con qué tipo de fines al país es algo bastante delicado y yo creo que la AN que está autorizada en el 187 a aprobar el ingreso al país de Misiones Militares deberían ponerle un alto a este tipo de movimiento que no sabemos con qué intenciones o fundamentos”, expresó Rebanales en el Programa Primera Página de Globovisión.

Sobre reunión de Trump con países del Caribe.

Rebanales se pronunció también sobre la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con países miembros de la Caricom y la calificó como un intento de Trump de eliminar el contrapeso de la misma en la OEA para que pueda aplicarse la Carta Interamericana.

“Las intenciones de Trump son muy claras y es ver cómo acabar con el peso de la Caricom en la OEA, y ésta no ha podido avanzar más en la aplicación de la Carta Interamericana por el peso de la Caricom por el petróleo que ha sido usado como un arma de presión para éstos países, y dentro de la Caricom no hay un solo productor de petróleo y necesitan de esa balanza comercial”.

A su juicio grupos de Consulta Política creados por el chavismo como la Unasur o el Celac los catalogó como “grupos discriminatorios” debidos a que éstos tenían como regla mantener excluídos a EEUU y a Canadá.

“Esos grupos que se crearon cuando se quiso crear esa llamada Venezuela potencia creando a la Unasur o la Celac son grupos de Consulta Política como se creó en cierto momento en Grupo Contadora, el Grupo de Río y en cierta circunstancia se crea de manera discriminatoria porque los problemas de la región nos gusten o no nos gusten deben ser discutidos con EEUU y uno de los principios era la exclusión de estos dos países”.

