General (r) de EEUU: Maduro puede terminar con un balazo en la cabeza

ND / 14 mar 2019.- El general de brigada estadounidense (r) Anthony Tata aseguró este jueves que Nicolás Maduro debe entender que si no renuncia puede terminar con un balazo en la cabeza, dado por Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Así lo dijo en el programa de Trish Reagan en Fox News.

“Maduro debería ver la película Zero Dark Thirty para que se dé cuenta de lo que le pasó a Osama Bin Laden. Él sabe lo que le pasó a Manuel Noriega. Nosotros tenemos la capacidad de entrar a Venezuela y hacer lo que tenemos que hacer para sacar a Maduro. Obviamente la mejor opción es la diplomática, aplicar la diplomacia, ir a Venezuela, decirle que está perdido y negociar su salida..”

“Pero el gobierno está intentando eso”, le comentó.

“Sí, lo están intentando pero Maduro tiene que entender que un balazo en la cabeza podría sacarlo del poder. Ese es el punto. Y que nosotros podemos hacerlo”.

Minutos antes, el autor de “Dark Winter” y ex asesor militar de Bill Clinton, comentó que la salida de todo el personal diplomático estadounidense de Venezuela podría anunciar una acción militar estadounidense.

“Es un indicador clave que (Trump) está considerando una intervención militar en Venezuela. En mi opinión, Venezuela sufre una crisis humanitaria de proporciones épicas. Además, está el nexo (de Maduro) con Rusia, Irá, Hezbollá, Cuba, que son enemigos nuestros, y además Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Así que tenemos muchas razones para intervenir. Por eso necesitamos un plan sofisticado, tal y como lo tuvimos en Haití en 1994…”.

“Pero es que Maduro no se va a ir”, le comentó Reagan. “Yo hablé hace unas dos semanas con la vecepresidenta de él, Delcy Rodríguez, quien me dijo que Maduro no iba a renunciar. Si ellos no están dispuestos a irse, ¿cómo los sacas? ¿Eso implica utilizar las Fuerzas Especiales?”, le preguntó.

Y allí respondió el general retirado con lo dicho arriba: “Maduro tiene que entender que un balazo en la cabeza podría sacarlo del poder. Ese es el punto. Y que nosotros podemos hacerlo”.

El video, en inglés.

