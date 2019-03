García Carneiro: Para nosotros es como si Guaidó no existiera

ND / 5 mar 2019.- El gobernador de Vargas Jorge Luis García Carneiro dio dos razones por las cuales el Ejecutivo no detuvo al presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando ingresó al país por el aeropuerto de Maiquetía después de arribar en un vuelo comercial. “Es como si no Guaidó no existiera”.

“No pudo ser detenido porque no había una orden (de detención). Es más, es una demostración de que aquí vivimos en democracia. En tiempo de dictadura, Guaidó no existiera todavía, pero que le de gracia que vivimos en una plena democracia”.

Luego repitió el argumento tras otra pregunta de un periodista con acento español que lo entrevista en Caracas.

“O sea, no es como dicen que lo dejaron pasar”, dijo el periodista.

“No. No es como dicen que lo dejaron pasar, con complicidad. Primero, no había la orden. Segundo, de que demostramos con esto de que que aquí se vive en plena democracia. En tiempo de dictadura, (Guaidó) no existiera. Ya lo hubiesen raspado. Pero como nosotros amamos la libertad, él puede venir. Para nosotros es como si Guaidó no existiera”.

El video, cortesía del periodista Sergio Novelli.

