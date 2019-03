Froilán Barrios: El apagón fue un experimento de Maduro

especial Enrique Meléndez / 20 mar 2019.- El dirigente del Movimiento Laboralista, Froilán Barrios, denunció, en una entrevista con ND, que el apagón fue un experimento de terror propiciado por Nicolás Maduro.

“O sea, el gobierno utilizó el terrible deterioro del servicio eléctrico con la operación política del terror. Yo no tengo ninguna duda de que eso fue utilizado por el mismo Estado para controlar las manifestaciones, las movilizaciones; que se están adelantando a nivel nacional; porque la gente está hastiada”.

¿Cuál es la situación en la que se encuentran los zulianos?

-Verdaderamente dramática, y la de Venezuela, en general; porque nunca en su vida habíamos tenido más de cien horas continúa de un apagón, y que refleja algo que venía acumulándose producto de la desinversión que venía avisándose permanentemente por parte de ex trabajadores de Enelven, del deterioro de la prestación del servicio.

-Pero yo creo que más allá del detalle técnico que todo el mundo lo maneja y lo conoce, hay que analizar muy bien los entretelones de lo que sucedió en esos cinco días; que todavía tiene sus secuelas: ojo, no crean que esto desapareció, pues ayer de nuevo se ha ido la luz hasta en algunas partes de Caracas; aparte de que continuamente se están produciendo interrupciones abruptas que es lo que daña los aparatos eléctricos, y es que estamos viviendo, no tengo ninguna duda, la aplicación de un experimento del Ejecutivo.

-Un experimento que yo lo llamo del terror. Es decir, donde el poder lo ejerce y lo abusa, para decir: yo te puedo apagar la luz cuando me da la gana y, sobre todo, conocer cuál sería la reacción de la ciudadanía al verse paralizada; porque todo se paralizó durante estos cinco días. Porque con la caída del servicio eléctrico, bueno, se cayeron todas las comunicaciones.

-En el caso del estado Zulia, en particular, bueno, hubo saqueos; que tuvo la mirada cómplice de las autoridades, tanto de la alcaldía de Maracaibo; como de algunas alcaldías de la Costa Oriental: Cabimas; como también de la gobernación del estado Zulia; que, a pesar de las llamadas y de todo lo que se reclamaba actuaron libremente los delincuentes durante los saqueos que ya se registran, según datos de Fedecámaras, pérdidas superiores a los 50 millones de dólares, con la consecuencia de la pérdida de más de 5 mil empleos.

-Este experimento, auspiciado desde el Estado, crea aún más zozobra; porque, después que sucede todo esto, bueno, montan entonces un expediente en el clásico estilo de los sistemas dictatoriales contra Juan Guaidó; acusándolo, conjuntamente, con el senador estadounidense Marco Rubio, Donald Trump y etcétera, de toda una operación que, supuestamente, se realizó desde Huston y Chicago y toda esta parafernalia; porque tienen el control del TSJ; como de la Fiscalía, para inculpar y presionar a Guaidó, lo cual es algo risible. Porque el sistema eléctrico, recordemos, ha sido hasta objeto de caricaturas internacionales; pues cada vez que se cae, sucede que se culpa a un zamuro, una iguana o de un rabipelado.

-El año pasado se produjo un accidente, y se culpó al diputado Guanipa; luego fue a un tiburón, que dijeron que se había comido el cableado submarino, alegatos que no reflejan sino la grave irresponsabilidad, y el gran saqueo que hemos tenido de los recursos, que se han invertido en el sistema eléctrico nacional, y que nos ha llevado a esta condición de precariedad, que yo creo que ni los pueblos del Africa.

En cuanto al tema de los saqueos a los comercios, incluso, se habla de empresarios que han suicidado al verse en la ruina. En ese sentido, ¿no cree usted que habría que crear un fondo de dinero para indemnizar a estos comerciantes?

-Sí, yo tengo la información de un empresario que se suicidó, y el resto, lo más lamentable aún, es que han tenido que cerrar. En efecto, la gobernación ha anunciado que va a ayudar a quienes sufrieron. Pero bien sabemos que ese tipo de anuncios se queda en el viento; pues luego no se concreta nada. Yo creo que en este caso el presidente interino Juan Guaidó debe tomar cartas en el asunto, debe elaborar un listado de todos aquéllos comercios o empresas que fueron saqueadas para poder reinvertir y reactivar esos establecimientos.

-Pero lo más preocupante de esta situación es ver en manos de quién estamos de quien estamos ahora; que no son sino de mentes criminales,que no les importa la destrucción de empleos, de cierres de empresas, y que no les importa. Lo que anunció Delcy Rodríguez el 23 de febrero; cuando murieron 7 indígenas de la etnia Pemón; aparte de los que han tenido que huir hacia Brasil, que son más de 200, porque están siendo perseguidos es claramente lo que han venido haciendo.

-Ella dijo: apenas esto es una pizca de lo que ‘somos capaces de hacer’. Bueno, aquí hemos visto que ya lo han aplicado, y lo peor aún es que utilicen esta práctica de los apagones para arrinconar, para aplastar más a la población; para crear zozobra, y tú ves los casos de niños que entran en pánico cuando se va la luz, sobre todo, aquí en el Zulia; porque creen que se van a volver a vivir los cinco días de pánico que se padecieron en esta región; donde se registran 40 grados de temperatura.

-Pues la gente, acostumbrada a los aires acondicionados, tuvo que dormir en los techos de las casas o en la calle, para poder sobrellevar la crítica situación que derivó de allí, y esto, por lo demás, se repitió en toda Venezuela.

-Todo el país ha sido víctima de este experimento atroz, que lo que busca es arrodillar, humillar más al pueblo; pues se demostró que el servicio eléctrico es vital, que mueve todo, y que determinó que, a nivel nacional, murieran niños recién nacidos o pacientes que estaban en las Unidades de Cuidados Intensivos en centros hospitalarios a consecuencia del apagón.

-De modo que hemos tenido un caos total, que lo está viviendo el pueblo de Venezuela, y entre tanto Nicolás Maduro en sus cadenas se jacta de que todo está perfecto, y que con este tema del golpe eléctrico pretende esconder y, sobre todo, distraer la terrible situación y la terrible realidad que estamos viviendo en Venezuela.

¿Usted cree que el Gobierno provocó el apagón?

-Bueno, yo creo que hay una combinación. Primero, yo creo que todo lo conocemos: el servicio eléctrico tiene ya más de siete años en caída libre. ¿Recuerdas cuando hubo aquel efecto del Niño a raíz de la sequía del Guri; cuando se hablaba del problema de las turbinas, y vino un racionamiento; que acá en el Zulia se vivió, así como en toda Venezuela; como consecuencia de la caída del suministro de energía a nivel nacional?

-Pero eso venía sucediendo, y venía conociéndose en todo el territorio; sólo que ahora hubo una combinación. O sea, el gobierno utilizó el terrible deterioro del servicio eléctrico con la operación política del terror. Yo no tengo ninguna duda de que eso fue utilizado por el mismo Estado para controlar las manifestaciones, las movilizaciones; que se están adelantando a nivel nacional; porque la gente está hastiada, como se acaba de demostrar en Valencia, cuya concentración se programó apenas en unas horas.

-Además, las encuestas lo señalan: 90% de la población le está pidiendo a Maduro que renuncie, y lo que viene a partir de ahora va a ser la movilización en cada estado del país para lograr esa salida de Maduro. De esta gente que está gobernando, tú puedes esperar la actitud criminal, macabra; pues son laboratorios de terror, como esas tiras cómicas de gente malvada que vive permanentemente hurgando para ver cómo pueden llevar a cabo una maldad a diario; para hostigar, no solamente a los líderes de la oposición, sino a todo el país.

-Pues, si dependemos del 80% del Guri, ¿cómo es que se cae el fluido eléctrico en los 24 estados?; ¿por qué hubo esa caída brutal en todo el país? Entonces, yo no dudo de que tenga metidas las manos el Ejecutivo para aterrorizar aún más a la población, y arrinconarla, para que no se movilice; sólo que no lo va a lograr.

¿Qué ha sucedido con la también Misión de la OIT que tenía proyectado venir al país?

-En verdad, la Misión de Encuesta que venía para el 10 de febrero de este año, suspendió la visita, debido a la propia crisis venezolana; crisis que ya todos conocemos; pues en un país donde hay dos presidentes, dos TSJ, dos Fiscales, dos parlamentos. Eso obligó a que la Misión suspendiera la visita; aunque sin dejar de trabajar al respecto; pues ellos se han venido comunicando con algunos de nuestros representantes en el país para conocer la verdadera realidad de Venezuela; que es cada día más precaria.

¿Qué sabe usted de lo que ha sido la presencia de los enviados de la ONU a Venezuela?

-Yo he tenido informaciones a través de los compañeros de la Plataforma Intersectorial en Caracas, que han tenido contactos con lo que se conoce como la Avanzada. Porque Michelle Bachelet envió una avanzada; que es la que ha estado recorriendo los hospitales, y que ha tenido problemas en varios de ellos; como sucedió en Barquisimeto; donde hubo un enfrentamiento; igualmente en Caracas.

-Porque el Ejecutivo pretende, a última hora, acondicionar los hospitales, echándole un maquillaje, para que la Misión vea que todo está bien allí, y tratando de que los médicos no se contacten con sus integrantes, y no se dé cuenta de que es lo que está pasando. De modo que ha tenido problemas esta Avanzada. Aunque ellos no son tontos, y están viendo esta realidad de la grave crisis e, incluso, esperamos que se reúnan efectivamente con la delegación de trabajadores; así como con los médicos y paramédicos, y pueda tener una idea real, y no la que pretende ofrecer el gobierno, de que todo está bien en el país.

