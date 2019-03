Freddy Bernal amenaza a Colombia: Si hay una guerra llegaremos hasta el Pacífico

ND / 3 mar 2018.- El dirigente nacional del Psuv Freddy Bernal reiteró este domingo la amenaza a Colombia, asegurando que si ese país participa en una invasión militar a Venezuela la guerra llegará hasta el Pacífico.

“Yo tengo tres hijos pequeños”, dijo el llamado “protector” de Táchira en el programa dominical de José Vicente Rangel por Televen. “Y yo no quiero una guerra. Pero así como no quiero una guerra me llevé a mis dos hijos mayores… fuimos dispuestos a vencer o a morir. Nosotros no fuimos allá buscando una prebenda, no fuimos a la frontera buscando un ascenso… a buscar un reconocimiento. Fuimos allá porque entre Bolívar y Chávez nos enseñaron que la patria no se vende”.

Y siguió, asegurando que regresó de la frontera más convencido que nunca de que a la revolución bolivariana no la van a derrocar. “Y si en el supuesto negado que esa locura llegara a ocurrir será una guerra regional… Colombia sentirá lo que es una guerra. Porque una guerra contra Venezuela es una guerra en territorio colombiano. ¿Qué van a pensar ellos, que nos van a agredir y nosotros vamos a llegar hasta la raya fronteriza? No. Como dice Roy Chaderton, yo no sé si será la oportunidad de pasar directamente hasta el Pacífico y… liberar a Colombia de esa burguesía, esa oligarquía, que la ha pisoteado por 200 años. Ojalá que no y no quiero sonar tremendista”.

Amigos en la Policía Nacional de Colombia

Durante el programa Bernal aseguró tener amigos dentro de la Policía Nacional de Colombia que le pasaron datos la semana pasada.

“Tú sabes. José Vicente, que yo hice cursos de operaciones especiales de inteligencia en Colombia, en el año 1990. En la Escuela Jiménez De Quesada, y yo tengo amistad con altos oficiales de la Policía Nacional de Colombia, del Ejército. Y aunque algunos no comparten nuestra ideología hay una relación de amigos. Me dice un alto oficial de la Policía Nacional me dice: Bernal, nos ordenaron patrullar en conjunto con las fuerzas norteamericanas. Y están ahorita debajo del puente. Yo me fuí para allá y efectivamente los vimos. Y vi una escuadra de reconocimiento del Ejército de Colombia con oficiales norteamericanos patrullando a tres metros de la orilla de Colombia, debajo del puente de Tienditas. Eso fue el jueves 21”.

Agregó además que otra información de un colombiano llevó al cierre de la frontera. “Con esa infomación que me dio ese oficial amigo, tengo que decirlo, del lado colombiano, él me dice: Bernal, hay una incursión a la 1 de la mañana por los puentes… el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de cerrar la frontera. Si usted (Maduro) no cierra la frontera, hoy sería otra historia para Venezuela”.

Etiquetas: Colombia | Freddy Bernal | guerra