Comunicado del Frente Institucional Militar a los militares: No continúen dándole la espalda al pueblo

ND / 4 mar 2019.- Un comunicado del Frente Institucional Militar a la Fuerza Armada de este lunes los exhorta a a acompañar “a más del 90%” de los venezolanos “que desean y necesitan un cambio inmediato”. Y en caso de no hacerlo, agrega el FIM, “les quedará una afrenta más” tras “la larga historia de veinte años de espaldas al honor”.

A continuación el texto íntegro del comunciado:

Los Generales y Almirantes integrantes del Frente Institucional Militar, en unión solidaria y comprometida con los cientos de oficiales y demás profesionales que conforman nuestra organización, convenimos en comunicarles a los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional nuestro directo y oportuno llamado de atención en nombre de los venezolanos.

Todos conocemos que el debate político se vuelve absurdo y artero por ser solo un mecanismo de distracción de una realidad agobiante como vergonzosa por la impunidad escandalosa y oprobiosa frente al crimen sin castigo, que campea libérrimo exhibiendo sus múltiples desafueros como acto alevoso de dominación de una tiranía extranjera que humilla sin recato el honor de quienes forjamos con dinteles de gloria, en nuestros sentimientos, el honor de nuestros libertadores y el compromiso hecho juramento sagrado de defender nuestra Patria.

Ustedes, militares venezolanos, tienen una gran deuda con la Patria que espera por sus hijos libertadores, Patria que ruega desde cada hermano vencido y devastado por la inequidad de los usurpadores.

Patria que antes exhibía corazones pletóricos de sueños, movidos por la esperanza de un futuro promisor, que sus Fuerzas Armadas resguardarían con denuedo y tesón.

Se impone la reflexión sensata y finalista para la toma de decisiones de trascendente auxilio a nuestro pueblo atropellado por el hambre y la traición.

A ustedes les debe golpear incesantemente en sus consciencias el sufrimiento de la gran mayoría de los venezolanos que padecen hambre, miseria, enfermedad y muerte por culpa de un régimen sin ninguna sensibilidad social y humana.

Es por tan implacables razones que desde el sentimiento y la rectitud moral que fraguó el fuero militar en nuestro espíritu que hacemos un llamado de atención firme y categórico, pero lleno de esperanza y respeto por nuestros compañeros de armas, para que atiendan la insoslayable y lacerante realidad que ha bañado de sangre y lágrimas nuestro digno suelo sin culpa.

La Comunidad Internacional, entendida de nuestra injustificable crisis humanitaria, se ha hecho eco del grito desgarrador de auxilio por el miedo y dolor que martiriza al pueblo que juramos defender y que hoy les presenta una inequívoca demanda de cumplimiento con el magno y único legado que nos entregó el heroico sacrificio libertario de los próceres e ilustres de esta Patria nacida de sus glorias.

La Constitución y leyes de la República hemos de cumplirlas y hacerlas cumplir, como insigne institución que históricamente ha sido garante del deber y ejemplo de ciudadanía.

Finalmente, compañeros militares, son ustedes los protagonistas prístinos y decisivos del sostenimiento de la República y la vigencia de sus virtudes institucionales para la vida digna de nuestro pueblo.

No disparen, ni permitan nunca que alguien lo haga contra sus hermanos, hijos y padres. Los venezolanos tienen una Fuerza Armada que reivindicará la paz de su pueblo y por eso tendrá un fin nuestro sentido y solidario llamado de atención. Es tiempo ya de decidir cumplir con la noble tarea de la justicia y la libertad. Debemos acompañar a más del 90% de nuestros compatriotas que desean y necesitan un cambio inmediato. Es el momento de ser solidarios con todos nuestros hermanos venezolanos.

De no atender nuestro enérgico y urgente llamado por la salvación nacional, les quedará una afrenta más y demanda de Dios y la Patria, después de la larga historia de veinte años de espaldas al honor y otras fuerzas harán lo que ustedes juraron cumplir.

Caracas, 4 de marzo de 2019

Por el Frente Institucional Militar, firman:

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (Presidente)

General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala. (Vice-presidente)

Coronel (Ej) Rubén D. Bustillos Ravago (Secretario de Organización)

Coronel (Ej.) Luis Enrique Sucre (Representante del Ejército)

General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez. (Representante de GN)

Capitán de Navío Pedro Betancourt (Representante de la Armada)

Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos (Representante de la Aviación)

General de División (Av.) Manuel Andara Clavier (Ex Presidente del FIM)

General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt (Ex Presidente)

General de Brigada (GN) Miguel Aparicio Ramírez (Ex Presidente del FIM)

General de División (Ej.) Fernando Ochoa Antich (Miembro fundador)

Siguen unos 250 nombres más…

[email protected]

FB: Frente Institucional Militar,FIM

@frentemil

vaya al foro

Etiquetas: FIM | Frente Institucional Militar | Fuerza Armada