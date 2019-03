Erdogan admite su derrota en Ankara y podría haber perdido en Estambul

Ankara, 31 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha admitido que su partido, el islamista AKP, ha perdido la alcaldía de la capital en las elecciones municipales celebradas este domingo, pero no reveló el resultado de Estambul, donde se divisa un empate entre su formación y el socialdemócrata CHP.

No obstante, en un discurso en Ankara este noche, Erdogan ha reconocido implícitamente cierta derrota al declarar: “La razón por la que no hemos alcanzado el resultado deseado en algunos lugares es que no hemos sabido explicarnos al pueblo. Tenemos que corregir nuestros errores. El pueblo no se ha equivocado”.

En Ankara, los resultados preliminares difundidos por la agencia oficialista Anadolu muestran que el candidato socialdemócrata, Mansur Yavas, que ya se ha declarado ganador, se impuso a su rival del AKP con una ventaja del 3 %.

Pero con respecto a Estambul, la mayor urbe del país, persistía la incertidumbre hasta bien pasada la medianoche.

Los últimos datos difundidos por Anadolu daban una escasísima ventaja, de apenas 4.400 votos, para el candidato del AKP, Binali Yildirim, cuando falta por escrutar aún el 1,5 % de las papeletas, es decir, unos 100.000 sufragios.

Al llegar a este punto, con la distancia reduciéndose continuamente, Anadolu paró la difusión de resultados, y Yildirim se declaró vencedor en un breve discurso televisado.

El candidato del CHP en Estambul, Ekrem Imamoglu, criticó duramente este gesto y poco más tarde aseguró “saber” que el ganador de la alcaldía de Estambul era él.

“Sé que hemos ganado, está muy claro. Pero por respeto al proceso (de recuento), por como yo entiendo el sentido de Estado, no lo voy a declarar”, dijo el candidato.

“Este es un momento histórico. Sean responsables. Cumplan con su deber. Difundan los datos”, añadió Imamoglu, dirigiéndose a Anadolu.

Más explícito fue el presidente de su partido, Kemal Kiliçdaroglu, al declarar en televisión: “La primavera llegará también a Estambul. Imamoglu será alcalde”.

Erdogan subrayó que por décimoquinta vez desde la fundación del AKP en 2001, las elecciones le han dado una amplia mayoría en Turquía.

Junto a su socio de coalición, el derechista MHP, el partido islamista ha ganado “casi el 56 % de las alcaldías del país”, resaltó el mandatario.

La alianza del AKP con el MHP ha alcanzado un 52 % de los votos en toda Turquía, frente al 38 % de su rival, el CHP, aliado con el partido derechista moderado IYI Parti. EFE

vaya al foro

Etiquetas: elecciones | Erdogán | oposición