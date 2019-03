Elliot Abrams: Habrá consecuencias para quienes actúen en esos allanamientos ilegales

ND / 21 mar 2019.- El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, informó este jueves que su país piensa sancionar severamente a quienes hayan participado en el allanamiento arbitrario a las residencias del diputado Sergio Vergara y del abogado Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó.

“Habrá consecuencias para quienes actúen en allanamientos ilegales como esos. Sabemos quiénes son, conocemos sus nombres. El régimen de Maduro va a aprender que esas acciones tienen resultados inmediatos y severos. Mi impresión de lo que está pasando en Venezuela es que el régimen teme a la reacción internacional sobre una posible detención de Juan Guaidó, entonces están tratando de actuar contra su equipo, y eso nosotros, El Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, tenemos que reaccionar de manera inmediata contra esos acontecimientos o vamos a ver más, ataques a su equipo y a la Asamblea Nacional”, dijo Abrams durante una entrevista en la que participan periodistas internacionales.

Abrams aseguró que EEUU continuará con la política de apoyo a Venezuela y a Juan Guaidó, “seguiremos con las sanciones adelante, cada semana, cada vez más fuertes, revocaciones de cientos de visas, hemos visto el efecto que esto ha producido por ejemplo con el caso de Pdvsa”, comentó el diplomático.

Sobre una posible intervención militar a Venezuela, Elliot Abrams fue muy enfático al descartar tal opción “por ahora”, sin embargo, dejó claro que el presidente Donald Trump, mantiene todas las opciones “sobre la mesa”.

“No estamos en estos momentos pensando en una intervención militar, el presidente (Trump) lo ha dicho en reiteradas oportunidades, todas las opciones están sobre la mesa, pero por ahora no estamos pensando en alternativas militares”, respondió.

En cuanto al encuentro con representantes de Rusia, Elliot Abrams indicó que se trató de un diálogo franco en el que Rusia trató de sugerir la no intervención militar, pero no bajo una imposición como se ha dado a entender en medios de comunicación.

“Rusia se da cuenta de la situación venezolana. Maduro sigue diciendo que en Venezuela no hay hambre ni pobreza ni necesidad, los rusos saben que la crisis interna en Venezuela es muy grave y no repiten esas estupideces. Ellos pidieron que no hubiese una alternativa militar, pero digamos, lo dijeron como una sugerencia. Les dije que no lo estamos considerando hoy, pero para el futuro, vamos a ver”, explió Abrams.

Señaló que la conversación fue “bastante interesante” en la que se intentó explicar que Rusia “nunca va a recuperar la inversión sobre Venezuela mientras la economía esté dominada por Nicolás Maduro”.

Y continuó: “El régimen de Maduro jamás podrá recuperar la prosperidad ni repagar a Rusia ni a China, a menos que haya un cambio político y eso es necesario para ellos (Rusia), yo no sé si los he convencido, pero fue un diálogo franco”, finalizó.

Etiquetas: allanamientos en Venezuela | Elliot Abrams | intervención militar | Roberto Marrero | Sergio Vergara