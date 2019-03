Eduardo Semtei: Lorenzo Mendoza pudo haber evitado esta tragedia

ND / 27 mar 2019.- Eduardo Semtei, ex rector del Consejo Nacional Electoral y miembro de la directiva del partido Avanzada Progresista de Henri Falcón, criticó este miércoles a Lorenzo Mendoza por no haberse presentado a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2017.

“Señor Lorenzo Mendoza.. pudiste ganar las elecciones y evitar toda esta tragedia… preferiste seguir en la Sala Ejecutiva de Polar y volando tu flota de aviones y navegando tu flota de yates… algo de pena te debe dar… sigue callado… te queda bien… no está pasando nada… vamos bien”.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: Eduardo Semtei | Lorenzo Mendoza