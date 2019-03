Dudamel habló claro, dice Cabello

ND / 23 mar 2019.- Diosdado Cabello acusó este sábado a Antonio Ecarri Bolívar de haber politizado a la Vinotinto al dar a conocer una reunión con la selección antes de su partido con Argentina. Aseguró que el técnico Rafael “Dudamel habló claro”.

“Yo creo que hace muy mal un dirigente político (en referencia a Ecarri Bolívar)”, dijo desde la Av. México durante la marcha oficialista, “de tratar de utilizar un escenario que no le pertenece al deporte, que le pertenece al país entero, para llevarse para sí triunfos o llevarles mensajes”.

Y agregó: “Creo que Dudamel ha hablado muy claro y no creo que a Dudamel lo estén acusando de chavista. Ha hablado claro como venezolano y así debería ser. A veces uno escucha declaraciones de deportistas, de cantantes, de gente que se debe a todo el país con su parcialidad política. Está bien. Manténganla. Pero nada de ataques a nuestro país… el deporte está por encima de cualquier diatriba política. A pesar de que haya hablado mal muchas veces de Venezuela, yo me alegro que Miguel Cabrera dé un jonrón…. Yo me alegro que la Vinotinto la gane a la Argentina de Macri, independientemente que ahí esté Tomás Rincón quien pareciera que tuviera una posición política absolutamente contraria a la revolución bolivariana. Y ojalá hubiese sido Tomás Rincón quien hubiese metido los goles. Me alegro por los triunfos de Venezuela porque soy venezolano. Ahora, aprovecharse de esa situación”,

Remató asegurando que “único presidente y el único… período donde se ha apoyado verdaderamente al deporte ha sido en el período de la revolución bolivariana, con el comandante Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

