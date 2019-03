Dip. Julio Montoya: Encapuchados atentaron contra mi vida y la de mi familia

ND / 13 mar 2019.- El diputado por el estado Zulia, Julio Montoya, denunció este miércoles que un grupo de encapuchados atentaron contra su vida y la de su familia en horas de la madrugada.

“Informo al país que en horas de la madrugada (3:30 am) camionetas con encapuchados dispararon con escopeta a mi hogar, atentando con mi familia, además de lanzar botellas y piedras. Cobardes y miserables que atentan contra mi familia y contra todo un país, no me callarán”, escribió el parlamentario en Twitter.

Montoya además compartió unas fotografías en la red social donde se puede observar vidrios partidos encima de un vehículo, así como piedras en el piso y restos de cristales.

Informo al pais que en horas de la madrugada 3:30 am camionetas con encapuchados dispararon con escopeta a mi hogar atentando con mi familia ,ademas de lanzar botellas y piedras. Cobardes y miserables que atentan contra mi familia y contra todo un pais .#nomecallaran @PJZulia_ pic.twitter.com/YTqAtUeu6k — Julio Montoya Medero (@JulioMontoya) 13 de marzo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: diputado a la AN | Julio Montoya | Zulia