187.11 y los ejércitos imaginarios

“Prohibido botar basura” marca el letrero, alrededor un terreno lleno de desechos de todo tipo lo acompaña. Siempre se ha visto en Venezuela ese afán normativo, creer que con hacer una Ley o norma es suficiente para que se cumpla, sin que detrás estén los mecanismos que conlleven su cumplimiento. Hace años atrás el reconocido economista Gary Becker colocó sobre la palestra de las discusiones académicas su teoría del “crimen y el castigo”, la cual básicamente postula que la persona que comete algún delito lo hace bajo la racionalidad de evaluar la probabilidades de ser capturado y la severidad del castigo, ambas en Venezuela suelen ser bajas (la segunda para quienes tienen dinero o contactos).

Con la aplicación del 187.11 ocurre algo similar, hay quienes piensan que al invocarlo una especie de magia ocurrirá y de pronto los Marines estarán entrando al país, o que el cielo de Venezuela se llenará de helicópteros al son de la “Cabalgata de las valquirias” de Wagner como en Apocalypse Now (1979), la famosa película de Francis Ford Coppola. Otros piensan que sería algo “quirúrgico”, tipo la película “La noche más oscura” (2013), o por qué no al estilo de famoso agente secreto James Bond. Hollywood, y la industria del cine en general, han hecho su trabajo publicitario muy bien.

Pero, al igual que en el caso de la basura, de poco sirve invocar el 187.11 sino se tiene algo más que ejércitos imaginarios listos para la acción. Las última semanas han sido el escenario de intensos encuentros geopolíticos a nivel mundial, desde reuniones bilaterales entre países, giras regionales, hasta llegar al terreno más abierto de las Naciones Unidas, y específicamente a su Consejo de Seguridad. El mensaje es claro, Estados Unidos no está jugando solo, Rusia y China han dejado clara sus posiciones, y el gigante norteamericano sabe que podría entrar en un juego peligroso si decide no escuchar al segundo y tercer ejército más poderoso del mundo.

Juan Guaidó lo dijo, “hay que crear las capacidades”, eso no es otra cosa que lograr que las fuerzas internacionales aliadas estén dispuestas a jugar la carta de un conflicto armado, y eso no ocurrirá hasta que el costo de no actuar sea mayor al costo de mantener la estrategia actual. La gran interrogante es cómo pueden aumentar esos costos para los aliados, a nivel regional uno es sin duda la mayor presión migratoria, en cuanto a la geopolítica mundial el principal riesgo para los EEUU es el fortalecimiento de la posición rusa en la región. Por ahora, ni uno ni otro parecen ser lo suficientemente grandes como para forzar una intervención militar, con los costos que eso implica.

La solución del conflicto en Venezuela pasa por sus actores locales, en la medida que estos logren romper el nuevo equilibrio que se ha logrado es que los factores internacionales volverán a analizar sus estrategias. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados siguen asfixiando financieramente al régimen, y eso implica acceder a millones de dólares en activos en el extranjero, desde Citgo hasta fortunas personales. Por el otro lado, Rusia y China siguen haciendo negocios con Venezuela, que si bien tiene una industria petrolera destruida, los recursos como el oro se han vuelto una importante fuente de ingresos, sin contar con el narcotráfico (que también juega).

El régimen terminará cayendo en Venezuela, los tiempos que esto tome son la gran incertidumbre. La otra gran duda es si lo que vendrá después será algo completamente nuevo, o será una mutación de lo actual, la sonada transición. Ambas interrogantes solo la pueden aclarar los propios venezolanos en la medida que actúen, los tiempos de quienes hoy viven en Venezuela son mucho más cortos que los de la comunidad internacional, esperar por ella será más trágico. En cuanto a lo que vendrá después, también depende de los principales actores del país darle forma, y para ello romper el equilibrio actual es clave para crear los incentivos que obliguen a buscar una salida.

Twitter: @lombardidiego

