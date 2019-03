¿El deporte se debe politizar?, la discusión en Twitter tras anuncio de Dudamel

Luis Sequera / 22 mar 2019.- Periodistas y narradores del ámbito deportivo manifestaron sus opiniones sobre si se debe mezclar el deporte con la política, luego de que el Director Técnico de la Vinotinto, Rafael Dudamel, pusiera su cargo a la orden.

Dudamel alegó que la visita del embajador de Venezuela en España designado por Juan Guaidó, Antonio Ecarri, previo al partido amistoso frente a la selección de Argentina, provocó polémica al ser “politizada” por el diplomático, a pesar de que el entrenador le había solicitado que no fuese hecha pública.

La periodista deportiva, Milena Gimón, opinó que la política y el deporte deben ir acompañados y espera las acciones que tomará la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ante el anuncio del DT.

“Dudamel puso su cargo a disposición. Supongo que la visita del embajador en España tuvo que ver con algún malestar interno. La política y el deporte si van de la mano así que esperemos el próximo paso de la FVF. La lógica no existe en Venezuela por eso temo por lo peor”, comentó vía Twitter.

Por su parte el periodista Federico Rojas manifestó que no se debe mezclar el deporte con el fútbol o cualquier otra disciplina.

“Dudamel acaba de poner su cargo a la orden. A los desubicados, que no entienden: No liguen deporte con política. ¡Nunca sirve! Respeten los espacios libres. El equipo de un país responde a todo un país. No a parcialidades”, dijo.

Pedro Bozo, conductor de televisión y narrador deportivo, aseguró que “desde hace tiempo” Dudamel ha sido presionado por la FVF y “la dictadura de Venezuela”.

“En mi país hay censura y exponer tu postura política y tu rechazo al régimen te genera problemas”, agregó.

Finalmente, el actor y director teatral, Héctor Manrique, criticó al DT al pedir que no se mezcle el deporte con los temas políticos.

“Rafael Dudamel es un ingenuo cuando pide que no se politice el deporte. En un país donde el régimen ha politizado la comida de la gente con los CLAP, o la salud, o el derecho al trabajo, es incomprensible pedir que no se politice el deporte”, fustigó.

