Denuncian supuesto choque de trenes en una estación del Metro de Caracas

Oleg Kostko / 14 mar 2019.- Durante el transcurso de la noche de este miércoles unos vagones del metro de Caracas habrían sufrido un choque cuando los operadores realizaban una prueba por instrucciones del presidente del Metro de Caracas, el general César Vegas González.

El accidente, del que no se conocen víctimas, fue denunciado por el vocero de Familia Metro de Caracas, Alberto Vivas en declaraciones dadas a Caraotadigital. “Un tren chocó contra otro detenido en La California. No le informaron al operador que había uno detenido en esa estación. El Centro de Control de Operaciones (CCO) no tiene visibilidad de ocupación de la vía entre Los Cortijos y Petare, debido a la avería de los equipos destinados a que así sea”.

Otros periodistas revelaron en Twitter la misma información que hasta el momento no ha sido confirmada por parte de autoridades del metro capitalino. “En la noche del 13 de marzo, ocurrió el choque de dos trenes del Metro de Caracas, cerca de la estación La California. Según información interna, le dieron orden a operador no calificado de mover uno de los transportes, aunque la luz del vagón líder y el túnel no funcionaban” aseguró Darwinson Rojas.

“Voceros de sindicatos del Metro de Caracas confirman que si hubo choque de trenes en La California durante las pruebas de operatividad anoche. Dicen que versión de la inundación no es creíble”, aseguró el periodista Chris GV.

La periodista de Caraotadigital, Lohena Reverón, confirmó el siniestro y agrego que las pruebas se realizaron a petición del Ministro de Transporte Hipólito Abreu. “En la estación La California del Metro de #Caracas se registró un choque de trenes. Durante las pruebas exigidas por Hipólito Abreu (Ministro de Transporte) para poner en funcionamiento el servicio. Trabajadores del sistema aseguraban que la condiciones no están dadas”.

En la noche del #13Mar, ocurrió el choque de dos trenes del Metro de Caracas, cerca de la estación La California. Según información interna, le dieron orden a operador no calificado de mover uno de los transportes, aunque la luz del vagón líder y el túnel no funcionaban. — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 14 de marzo de 2019

? Voceros de sindicatos del Metro de Caracas confirman que si hubo choque de trenes en La California durante las pruebas de operatividad anoche. Dicen que versión de la inundación no es creíble. #14Mar — Christian G.V (@ChrisPrensa) 14 de marzo de 2019

CONFIRMADO | En la estación La California del Metro de #Caracas se registró un choque de trenes. Durante las pruebas exigidas por Hipólito Abreu (MinTransporte)para poner en funcionamiento el servicio. Trabajadores del sistema aseguran que la condiciones no están dadas. #14Mar — Lohena Reverón (@lareveron10) 14 de marzo de 2019

