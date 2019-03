Denuncian “maquillaje express” al Hospital de Barquisimeto por visita de la ONU

Inició el maquillaje del Hospital C. Antonio María Pineda de Barquisimeto. Sí, el mismo hospital donde la directora no quiso recibir ayuda por "no necesitarla"… El motivo? Va comisión ONU. Hay que desnudar la mentira, por favor RT masivo @jguaido @ThePinguinHDP @AsktoMandrake pic.twitter.com/61iO6ynVYS

— Daniela Castillo (@Brida_s) 14 de marzo de 2019