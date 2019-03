Concejal de Yaracuy: La comida será para los “verdaderos chavistas”

Oleg Kostko / 7 mar 2019.- En redes sociales fue publicado un audio del Concejal de San Felipe en el estado Yaracuy, Roberto Casares, donde supuestamente pide un censo para tener fichados a los familiares de los cuadros afines al chavismo para que ante cualquier eventualidad solo éstos reciban alimentos de parte de los programas gubernamentales.

Asi lo habría dicho Casares en un audio filtrado por el periodista Sergio Novelli en su cuenta de Twitter:

“Buenas tardes camaradas del equipo de la ascensión, en vista de la circunstancia de la presión del imperio norteamericano contra la revolución bolivariana, necesitamos cerrar filas de los cuadros verdaderamente chavistas, revolucionarios, antiimperialistas”.

“Necesito, por favor, a los jefes UBCH, jefes de comunidad, que me presenten un censo, de la verdaderamente familia chavista de la Ascensión. Que si llegara un momento de tener que repartir comida solo a nuestros cuadros, bueno, ya tengamos identificado a las familias que le vamos a entregar, por favor”.

“Por favor, necesito eso para el lunes, si es posible, sector uno, sector dos, sector tres; por favor, sin ponernos la mano en el corazón. El que no es, no es. Que necesita, que no tiene, pero no es, compatriota, no es”.

“Aquí estamos ahorita en una etapa de definición (sic), más allá de que sabemos que el alimento es un derecho para todos, estamos en un momento de definición y nosotros necesitamos tener un censo real, de la gente nuestra, no el guabinoso, no es que si estoy o no estoy, es lo que toda la vida han estado con nosotros, rodilla en tierra”.

Estos andan que no hayan que hacer. Esto me lo envía un amigo desde Yaracuy. Juzguen ustedes! pic.twitter.com/XetV5yoLVP — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 6 de marzo de 2019

