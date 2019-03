En claves: Lo temas tratados en la sesión de hoy de la AN

Jhoan Meléndez / 6 mar 2019.- La Asamblea Nacional (AN) en la sesión de este miércoles, trató diversos temas como la reapertura de la frontera con Colombia hasta la gira del presidente encargado designado por el parlamento, Juan Guaidó.

A continuación las claves de la sesión:

1) Gira de Guaidó: Juan Guaidó presentó ante el parlamento un informe sobre su gira por países aliados de la región como Colombia, Brasil, Paraguay, Ecuador y Argentina, la cual sirvió para constatar “lo que el mundo vio el 23 de febrero”, cuando se intentó pasar la ayuda humanitaria a Venezuela.

2) Llamado a movilización el sábado: Por otro lado Guaidó reiteró el llamado a movilización el próximo sábado en todo el país para que “nuestros familiares puedan volver al país” y exigir el ingreso de la ayuda humanitaria.

3) Declaración de persona no grata: Por otro lado el parlamentario Omar Barboza rechazó que Maduro declarará persona no grata al embajador alemán Daniel Kriener, por lo que Guaidó dijo que Maduro no está en posición de nombrar como “non grata” a nadie.

4) Informe sobre la “masacre en Santa Elena”: Por otra aparte los diputados que acudieron a Santa Elena de Uairén para constatar lo ocurrido en el sitio, presentaron un informe de lo sucedido allí y el cual fue entregado a la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, encabezada por el diputado Miguel Pizarro.

5) Exigieron reabrir la frontera con Colombia: En tal sentido exigieron reabrir el paso fronterizo con Colombia, los cuales se encuentran cerrados desde febrero para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria pero que ha afectado a los ciudadanos de Ureña que deben cruzar la frontera para realizar labores diarias.

6) La diáspora venezolana: Asimismo debatieron sobre la diáspora venezolana la cual el diputado Elías Matta calificó como “una tragedia” debido a que esta es de 4 millones de venezolanos.

7) La crisis económica “acelerada”: Además discutieron la crisis económica del país la cual tildan de “acelerada” al alegar que “un millón 200 mil % se ubica la hiperinflación, se espera que supere los 10 millones %”, según señaló Carlos Prosperi.

8 ) Propuesta de paros escalonados: Por último Juan Guaidó detalló que a las 3:00 pm de hoy se reunirían con los sindicatos públicos para abordar la propuesta de los paros escalonados.

