China reitera su llamado a no interferir en asuntos internos de Venezuela

Jhoan Meléndez / 22 mar 2019.- La delegación de China ante la Conferencia Sur-Sur explicó este viernes que se oponen a la interferencia de los asuntos de Venezuela, por alegan que estos deben ser “decididos por el pueblo venezolano”.



“Apoyamos a Venezuela y a su representante en esta conferencia. No estamos de acuerdo con lo que pueda adoptarse en contra de esta decisión. Hay que tener en cuenta que estamos en favor de respetar la carta de la ONU y en particular los principios de no interferencia y otros normas que rigen el derecho internacional”, declararon en una información difundida por TV Venezuela.

Asimismo instaron a pedir a la comunidad internacional que “haga cosas que solo sean propicias para la estabilidad, el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de Venezuela”.

"China se opone a la interferencia de los asuntos de Venezuela. Los asuntos de ese país solo debe decidirlo el pueblo", expresó la delegación de China en la Conferencia Sur Sur. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/AhdBXltXvd — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de marzo de 2019

Etiquetas: China | conferencia Sur-Sur | ONU | Venezuela