Chávez murió en diciembre, dice Gabriela Montero

ND / 5 mar 2019.- La reconocido pianista venezolana Gabriela Montero reveló una anécdota este martes, el día en que el oficialismo conmemora seis años del fallecimiento de Hugo Chávez, que sugiere que el expresidente Chávez murió en diciembre. Esto en respuesta a un tuit de Enrique Aristeguieta Gramcko.

Escribió Aristeguieta Gramcko: “Chávez no murió en marzo. No hay Partida de Defunción que lo certifique. Un día no lejano se pondrán las cosas en su sitio. Todo cuanto se firmó entre fines de diciembre y 5 de marzo es forjado, y en consecuencia, nulo en sí y en todo lo que de allí se derivó”.

A esto, Montero respondió: “Es así, estimado @EAristeguieta. Un amigo músico estaba reunido con Jose Antonio Abreu. Me comentó que la charla fue interrumpida por una llamada urgente. La persona le informó a Abreu que había muerto Chavez. Esto sucedió en Dic. del 2012. Hasta en la muerte hacen trampa”.

Juzgue usted.

Montero generó cierta polémica el pasado 17 de febrero con el texto de su contra hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, que forma parte de una serie que titula “Los Infames del Régimen”.

La polémica surgió cuando Montero catalogó a Delcy Rodríguez de fea. Aclara que no se trata de belleza física. “Si Delcy no es fea, entonces ¿qué es? No hablo de que si tiene la nariz bonita o no. O si se parece a Irene Sáez o no. Su alma es horrenda. sus actos son viles. Sus mentiras nos embarran, sus palabras nos asesinan, su avaricia es grotesca. Eso es ser FEA. Además, rima con DEA”.

vaya al foro

Etiquetas: Gabriela Montero | Hugo Chávez