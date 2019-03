Carlota Sosa: Me declaro absolutamente de derecha

ND / 27 mar 2019.- Lo dicho el pasado 23 de marzo por la actriz Carlota Sosa no sorprende. Las expresiones en contra de todo lo que parezca a socialismo y en defensa de las posiciones de derecha se están haciendo cada vez más comunes, al menos en Twitter.

“Me declaro absolutamente de derecha”, dijo. “No quiero saber nadita de nada de la izquierda. Punto. Quien decida no hablarme por eso, muy bien. Francamente, ya no me importa”.

Luego precisó, en respuesta a un tuit: “Ser de derecha no significa apoyar dictaduras. El centro es bastante mentiroso. Siempre tiende a la izquierda”.

Por otra parte, Roderick Navarro, Coordinador General de @Rumbo_Libertad y ex presidente de la FCU_UCV, respondió hace minutos”¡Grande Carlota! ¡Esto sigue creciendo!”.

