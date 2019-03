Carlos Valero: Maduro castiga a Ureña porque apoya a Guaidó

ND / 6 mar 2019.- El diputado Carlos Valero denunció este miércoles cómo los organismos de seguridad impiden que niños residentes en Ureña asistan a clases en Cúcuta o viceversa.

“Históricamente ciudadanos de Ureña han estudiado del otro lado de la frontera y esta vez, Maduro, de forma criminal, les está restando acceso a la educación (…) Están cobrando hasta 30 mil pesos diarios por cruzar a los niños por trochas”, dijo el parlamentario previo al inicio de la sesión de este miércoles.

La misma situación atraviesan los pacientes con enfermedades crónicas y tachirenses que, habitualmente, cruzaban la frontera para comprar alimentos, medicinas, destacó el diputado.

“No solo no quiso e impidió que entrara la ayuda humanitaria, generando violencia y caos, sino que ahora pareciera pretender castigar a los ciudadanos de la frontera, y castigar buena parte del occidente, lo mismo ocurre en Bolívar”, resaltó.

En tal sentido Carlos Valero advirtió a la opinión pública que, desde su punto de vista, el responsable de que los niños no asistan a clases ni que pacientes puedan recibir tratamiento, es Nicolás Maduro.

“Vamos a seguir con la presión, con la denuncia, vamos a seguir insistiendo. Hacemos un llamado a los custodios de la frontera, no permitan que venezolanos mueran de mengua y que los niños no asistan a clases. El cierre de frontera no puede ser un cierre a la vida”, sostuvo.

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Valero | frontera con colombia | Ureña