Carlos Rotondaro reconoce a Guaidó como presidente

Jhoan Meléndez / 18 mar 2019.- El exministro de Salud, Carlos Rotondaro, reconoció este lunes a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, según afirmó en una entrevista desde Colombia.

“Todo venezolano tiene el deber de defender la patria, como militares tenemos ese deber arraigado. Hoy estoy dando ese paso de defender a la patria, que no incluye un Gobierno de incapaces e incorruptos. Yo no me inmolaré por un Gobierno de incapaces y corruptos”, detalló a NTN24.

Rotondaro además aseguró que los medicamentos de la OPS/OMS “no fueron entregados en Venezuela”, y afirmó que el exministro Luis López pedía que había que guardar las medicinas para las elecciones de la constituyente y para “poder entregarlos”.

“La tasa de fallecidos por deficiencia renal está por encima en creces lo que es la mortalidad. En Venezuela manejábamos del uno al dos por ciento anual. Son unas de las cosas que me motivan y nace estar acá en esta entrevista. Es un deber, es algo que debemos denunciar, no puedo quedarme en silencio y no podemos ser cómplices de lo que está sucediendo”, agregó el general quien instó a los pacientes que se han venido organizando a que “alcen su voz” para que se les garantice el tratamiento.

Por otro lado precisó que hubo distintos cambios cuando Nicolás Maduro tomó la presidencia. “Quienes desempeñábamos cargos empezaron a cortarnos la responsabilidad de darle respuesta al pueblo. Antes del 2017 me sacan del IVSS por quince días y me vuelven a restituir. Los ministros iban perdiendo la gobernabilidad sobre la utilización de sus recursos”, declaró.

Rotondaro continuó: “En el 2013 viene un control férreo. El IVSS podía hacer las importaciones a través de Cadivi. Esta comisión independientemente e independientemente de lo que necesitaban los diferentes laboratorios privados se venían realizando hasta 2013 sin ningún tipo de problema. Le quitan los códigos de control de divisas al Seguro Social (…) No es un problema de divisas, es un problema de querer hacer las cosas. Uno no puede quedarse callado, uno tiene que reaccionar y decir lo que está pasando”.

En tal sentido apuntó que “hoy sobrepasan más los intereses de dinero que los intereses del pueblo”. “Yo todavía no he entendido lo que es la guerra económica porque para ese momento no había bloqueo, en ese momento habían los recursos”, dijo.

Por último sentenció que él se convirtió en “alguien fastidioso, alguien que trabajaba, pero que era fastidioso”. “Llevé la situación a todas las instancias y solamente esperar, esperar y esperar. Aproximadamente 5 mil pacientes de diálisis fallecieron”, concluyó.

Lea más: Cabello acusa a desertores de “traficantes de droga” y “asesinos”



Etiquetas: Carlos Rotondaro | Guaidó