Carlos Prosperi: Médicos palestinos ganarán en dólares

ND / 4 mar 2019.- El representante del Comité de Conflicto de la Salud para el Área Metropolitana, Carlos Prosperi, informó este lunes la llegada de médicos palestinos a Venezuela, con la intención de desempeñarse en centros hospitalarios del país.

“No sabemos realmente qué tipo de papeles traen ellos, cuál es su formación, si cumplen los requisitos para laborar; no sabemos qué título le otorgaron a ellos en su país natal, la información no la tenemos del todo clara. Además, no hablan español, solo sabemos lo que dijo el ministro Carlos Alvarado, que venían 15 médicos palestinos para el área de neurocirugía, cirugía general, anestesiología, ginecobstetricia”, explicó el galeno en Noticias en Vivo para Vivo Play.

Prosperi se sumó a las manifestaciones de molestia que ha tenido el gremio, no solo por la llegada repentina de los médicos palestinos, sino por la nula información al respecto.

“Es ilógico que traigan médicos cuando aquí tenemos suficientes compañeros capacitados para resolver el problema de salud, lo que ocurre es que el ministerio no quiere reconocer que llevan 20 años fallando, que deterioraron los centros de salud, que existe una escasez de fármacos e insumos quirúrgicos”, resaltó.

Destacó que los médicos llegaron el 28 de febrero y, aunque desconoce la cantidad que devengarán mensualmente, sí afirmó que el salario será pagado en dólares.

“La información no la tenemos clara, porque apenas llegaron el 28 de febrero, no sabemos la primera cotización de sueldo, pero estamos seguros de que el sueldo es en dólares, ¿por qué teniendo médicos formados en Venezuela no le garantizan un sueldo en dólares y le pagan 18 mil bolívares mensuales?”, se preguntó el médico.

Carlos Prosperi se mostró preocupado durante la entrevista al no saber cómo estos colegas palestinos cumplirán sus funciones en el país sin dominar el idioma, además bajo qué técnica.

“Ellos dicen que van a operar 600 pacientes este mes, 15 pacientes por día, pero ¿Qué técnica van a utilizar y cómo vas a operar a esos pacientes con un médico que ni siquiera habla nuestro idioma?” aseguró.

Hasta ahora se desconoce de manera oficial por parte del Ministerio de Salud sobre los detalles de la llegada de este grupo de médicos palestinos al país. Carlos Prosperi dice tener sospechas de un “trasfondo” en todo esto, pues alega que es el mismo panorama cuando llegaron médicos cubanos al país.

Etiquetas: Carlos Prosperi | crisis de salud | médicos palestinos