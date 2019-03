Carlos Prosperi: Médicos palestinos en Venezuela ganarían entre 1.500 y 1.800 dólares mensuales

ND / foto: @Efectococuyo / 7 mar 2019.- El presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del hospital Vargas, Carlos Prósperi, se manifestó este jueves nuevamente en contra de la llegada de médicos palestinos al país, quienes –aparentemente- vienen a cumplir funciones en distintos hospitales de Caracas.

“Tenemos ciertas dudas sobre la llegada de médicos palestinos a Venezuela. El ministro (de Salud) Carlos Alvarado decía que venían a cubrir áreas de ginecobstetricia, cirugía general, anestesiología…el personal médico que labora en los centros de salud del área metropolitana, vemos con preocupación esta situación, pues consideramos que no son un personal calificado. No sabemos dónde obtuvieron el título, tampoco dónde adquirieron las especialidades, mucho menos han mostrado algún título universitario ni expediente, pero lo más preocupante es que no hablan nuestro idioma”, expresó Prosperi en rueda de prensa.

El médico recordó que para ejercer medicina en otro país lo más elemental es conocer y saber de manera avanzada el idioma nativo de la zona. “Y lo peor es que en el hospital Vargas de Caracas tenemos seis y ya están laborando”, agregó.

Asimismo, Carlos Prosperi calificó como una total injusticia el hecho de que a este grupo de médicos palestinos se les pague un salario por encima de los mil dólares, mientras un médico venezolano apenas cobra 5 dólares mensuales.

“No es posible que a nuestros médicos les paguen un salario de 5 dólares al mes, cuando estos médicos palestinos les vayan a pagar más de 1.500 dólares por su trabajo”, comentó.

El galeno insistió en que en Venezuela no hace falta médicos extranjeros, sino dotar de insumos a los hospitales “para evitar que la lista de espera por operaciones siga aumentando”.

Por su parte Mauro Zambrano, dirigente sindical del Hospital Universitario de Caracas, reafirmó que el sector salud se sumará a los paros escalonados acordados para exigir salarios dignos.

“Si es necesario ir a una huelga, iremos, porque nosotros los venezolanos queremos un cambio y tener calidad de vida”, recalcó.

Sobre la llegada de médicos palestinos, Zambrano opinó que “el Gobierno pretende hacer ver que los trabajadores de la salud no prestan el servicio adecuado. El problema de salud es tan grande que no se va a tapar con médicos palestinos”.

Vale recordar que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó que arribaron al país 15 médicos, de los cuales seis están en los servicios de anestesiología y cirugía del Hospital Vargas.

