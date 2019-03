Carlos Larrazabal: Además del Zulia, hubo saqueos en Anzoátegui, Falcón, Yaracuy y en Los Llanos

ND / 17 mar 2019.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Lazarrabal, denunció que durante al apagón nacional de cinco días hubo saqueos y robos a locales comerciales en varios estados del país, no solamente en el Zulia.

Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen.

“Esa situación de abastecimiento ahora se ha venido agravando por los saqueos, que ocurrieron en el Zulia de una forma marcada y notoria, pero también tenemos un proceso de desinformación y de censura muy marcado donde no se conoce que hubo saqueos en otras zonas del país. Se ha dado en Anzoátegui, en Falcón, en Yaracuy, en los estados de Los Llanos donde en una forma no tan marcado ni tan fuerte como la destrucción que se dio en el Zulia, es un fenómeno que se ha dado. También el apagón generó que en muchos sitios no eran saqueos sino robos en la oscuridad, de locales comerciales que también se vieron afectado. O sea, que tenemos una situación al día de hoy sumamente precaria, tenemos una situación de destrucción en algunas zonas similar a lo que se dio en El Caracazo, la destrucción en el Zulia se puede calificar de forma similar pero sin un sector empresarial fuerte y sólido que permita recuperar eso rapidamente”.

Larrazabal también criticó la inacción de las fuerzas de seguridad durante los saqueos. “Lo que angustia a todo el sector productivo es que en toda esta violencia, en este vandalismo, la fuerza pública no ha actuado, de la misma forma que actúa cuando hay una manifestación política (de oposición) y que salen a reprimir. Eso hay que repudiarlo porque en el marco de la Constitución, el Estado es el que tiene que garantizar el orden y la propiedad privada. Esos canales comerciales que se han destruido van a ser necesarios y fundamentales para poder abastecer a la población”.

El presidente de Fedecámaras hizo luego un pequeño resumen de lo que dejaron los saqueos. “Estamos en proceso de recabar la información, pero las empresas, ya Polar sacó un comunicado. Nada más en las cuatro instalaciones de Polar hay una pérdida superior a los cinco millones 600 mil dólares donde se acabaron la producción de pasta, la producción de gaseosas y agua. Distribuidores fueron acabados. El sector ganadero también ha indicado que perdieron más de cinco millones de dólares en leche y en carne, por el tema del frío. También hay pérdidas en canales de distribución en alimentos y muchos locales comerciales, pequeños,… también fueron destruidos”.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Larrazábal | Fedecámaras | saqueos | Zulia