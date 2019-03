Cactus24: Sin audiencia preliminar policías detenidos tras tragedia en comandancia general de Carabobo

Oscar Morales / 29 mar 2019.- Luego de un año de la tragedia los policías detenidos por el hecho no se les ha realizado la audiencia preliminar, y los familiares de las víctimas no pudieron hacer los actos conmemorativos por el apagón nacional. Las autoridades, entre ellas el gobernador del estado Rafael Lacava, no se han pronunciado al respecto según un reportaje de Cactus24.

Etiquetas: audiencia | Carabobo | Comandancia | detenidos | tragedia