Cabello: La luz la tumbó el imperialismo y la regresó Nicolás

ND / 16 mar 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, reiteró este sábado la versión oficialista según la cual el “imperialismo” saboteó el sistema eléctrico y dejó al país a oscuras por cinco días. “Pero Nicolás la regresó”.

Así lo dijo desde el acto oficialista de este sábado en la Av. Urdaneta de Caracas.

“Hoy estamos en la consolidación de una gran victoria popular”, dijo. “Hemos logrado muchas victorias a lo largo de estos 20 años pero sin duda que lo que acaba de ocurrir desde el jueves pasado, que la derecha venezolana dirigida por los genocidas que están en Washington… decidieron atacar a nuestro pueblo con un ataque verdaderamente certero. y eso debe servirnos a nosotros de ejemplo y de pensar: no, no se van a atrever. el imperialismo se atreve a eso y a más”.

Y agregó: “No les importó los niños enfermos en los hospitales. No les importó los viejitos enfermos en los hospitales. Los que viven en el piso 12… No les importó para nada la salud de nuestro pueblo… pero se volvieron a equivocar. Y pasaron a decir que la luz regresaba cuando cesara la usurpación a decir: Nicolás, se fue la luz por culpa tuya. No. La Luz la tumbo´el imperialismo y la regresó Nicolás y los trabajadores de Corpoelec”.

Cabello aseguró que “el imperialismo también pasó de decir: ahora sí a bueno, hay que ver. Hemos visto cosas que son muy curiosas. Por ejemplo, a la revista Forbes diciendo que detrás del apagón muy probablemente esté el imperialismo de Estados unidos. Un indicio. Después el New York Times, el New York Times, uno de los periódicos al servicio del capitalismo en el mundo, diciendo que quien quemó los camiones en Táchira fue la oposición. La tapa del frasco es con CNN diciendo que el ataque con drones al compañero Nicolás en la Av. Bolívar fue un atentado. ¿Ahora, por qué ese ataque de sinceridad? ¿Por qué CNN viene a decir 8 meses después que fue un ataque magnicida contra el hermano Nicolás? Hermanos y hermanas, si algo nos enseó el comandante Hugo Chávez… podemos tener caras de pendejos pero pendejos no podemos ser. Debemos estar con el ojo pelao…”.

Etiquetas: apagon | Cabello | Maduro | oficialismo