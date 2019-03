Cabello: Aquí va a haber justicia, llámase Marrero o llámese Guaidó

ND / foto: cortesía AP / 23 mar 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, no se sorprendió de que le “hayan encontrado” armas y explosivos a Roberto Marrero pues, en su opinión, Voluntad Popular es un partido terrorista.

Así lo dijo durante un marcha oficialista desde la Av. México de Caracas, ante una pregunta del reportero de VTV Barry Cartaya quien preguntó sobre el “duro golpe” dado a la oposición por la desarticulación de una “célula terrorista” vinculada a “quien fungía como asistente personal del autoproclamado” (en referencia a Marrero).

“Ese caballero (Marrero) estuvo en la reunión que hicimos con el autoproclamado, el 22 de enero, creo que fue… Y ahí en esa reunión el planteamiento quizás más reaccionario era el de él. Porque Guaidó estaba muy asustado… Le temblaba la voz… Inclusive (Marrero) planteaba que debíamos dejar solo a Nicolás. No nos conocen. Ahora, que le consigan armas, que le consigan explosivos, que haya grabaciones”.

Y siguió: “Mira, en la última reunión que hubo de ellos (la oposición) en el piso 17 del Centro Plaza ellos votaron para ver si iban a actos de violencia y hubo gente que se retiró de esa reunión. Votó (a favor) Voluntad Popular… Son ellos los que andan en un plan terrorista contra nuestro país. Ahora, ¿no vamos a actuar? Está equivocado el imperialismo, está equivocado el Grupo de Grima, lo de la mafia de grima. Aquí va a haber justicia, llámase Guaidó, llámese Marrero, llámese como se llame. Todo a su debido tiempo”.

Cabello también reiteró su rechaza a la entrada de ayuda humanitaria pues cree que eso implica una intervención militar en Venezuela. “Tú sabes que la tesis de la intervención humanitaria es la excusa que han utilizado, no solo en Venezuela sino en otros países. Sabemos que la intervención humanitaria en Yugoeslavia, sabemos de ayuda humanitaria en países africanos, sabemos de ayuda humanitaria disfrazadas de intervenciones militares, de envío de tropas, de muertes, de terrorismo, que es lo que ellos quisieran hacer aquí en Venezuela. Ahí está Colombia: una explosión, ocho indígenas muertos. Los indígenas acusan al Gobierno. Nadie en el mundo dice nada…”

Y agregó: “Aquí no. Aquí hay un pueblo en la calle luchando contra el terrorismo, contra el odio, contra la violencia. Un pueblo que ha entendido que el ataque del imperialismo no está personalizado. Cuando ellos le cortaron la luz a Venezuela, se le cortaron la luz a los chavistas, a la oposición y a los que no tienen ninguna filiación política. Es un ataque terrorista contra nuestro pueblo… ¿Que ellos incitan? No nos sorprende y no nos vamos a rendir y nosotros vamos a insistir en luchar y luchar hasta vencer”.

