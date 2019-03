Boris Castellano: Detención de Juan Guaidó favorece a la oposición

ND / 4 mar 2019.- El periodista oficialista Boris Castellano, conductor en VTV, no se sorprendió este lunes de que no haya ocurrido la detención de Juan Guaidó al ingresar al país por el Aeropuerto de Maiquetía, pues considera que su detención era un “show mediático” que favorecía a la oposición.

También dijo que en Vargas había “muchísima gente” pero en la playa y no esperando a Guaidó.

“Como siempre muchas cosas han ocurrido en Venezuela. Una de ellas era la esperada llegada de Juan Guaidó a nuestro país, que a pesar de que se había anunciado con bombos y platillos, la realidad fue distinta, ya que si bien llegó al estado Vargas, en el estado Vargas hubo muchísimas personas fue disfrutando de las playas y no esperando su llegada”.

Y siguió: “Además, luego de un tuit publicado por Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anunciando fuertes acciones en caso de que Guaidó fuera detenido y la presencia de numerosos embajadores europeos aguardando lo que podía ser la captura de Juan Guaidó, esto tampoco ocurrió. Y el escenario montado para un nuevo show mediático en nuestro país el día de hoy, nuevamente, como el pasado 23 de febrero, fracasó. Una situación que obviamente deja en el limbo a este autonombrado presidente que ahora tiene que recurrir a nuevas acciones para llamar la atención y mantener movilizados a su cada vez más languideciente número de seguidores”.

El pasado 17 de febrero, el ex vicepresidente chavista José Vicente Rangel aseguró que dentro del Gobierno se “mueven” dos tendencias sobre qué hacer con Juan Guaidó, a propósito de su juramentación como presidente encargado de Venezuela.

“Un sector mantiene la posición de aplicar la ley y en consecuencia proceder a la detención de los responsables de las violaciones al ordenamiento jurídico de la nación. Otro, en cambio, considera por ahora, procedente adoptar una política similar a la que aplicó con éxito el presidente Chávez a los militares y civiles alzados en la Plaza Altamira en el año 2002”.

“Esa política fue conocida con el nombre de ‘cocinarse en su propia salsa’ y sus efectos aún son recordados por los medios políticos, por su eficacia, al lograr la solución del problema de orden público sin violencia alguna”.

Más en minutos…

Lea más: Oficialista Basem Tajeldine: ¿Entra Guaidó y no pasa nada? Los coj… son para usarse

vaya al foro

Etiquetas: Boris Castellano | detención | Juan Guaidó | Maiquetia