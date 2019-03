Bony Pertiñez: La ONU se comprometió a contactarnos y a visualizar nuestros casos

Oleg Kostko / 20 mar 2019.- La abogada y esposa del ex Comisario Iván Simonovis, Bony Pertiñez de Simonovis, dio detalles de cómo fue su reunión con la Comisión de DDHH de la ONU enviada al país.

“Creí que sería una reunión mas donde uno expone su situación con familiares y victimas que incluso no conocía porque en la época de Iván solo había 20 presos políticos y hoy hay casi mil y allí llegue a ver no solo casos de tortura sino retrasos en el procedimiento en sí mismo, una violación al debido proceso, no se respetan los lapsos ni presos con medidas de boletas de excarcelación (…) eso me afecto mucho no ver que eres la única y esas torturas que son sumamente terribles y humillantes”, expresó Pertiñez en declaraciones dadas a vivoplay.

Pertiñez citó algo de los casos que fueron presentados ademas del ex policia metropolitano. “El caso del general Hernández Acosta su casa ha sido allanada cuatro veces, prohibieron a sus hijos menores de edad salir del país, defecaron en su casa y la ropa que tenían en su vivienda se la llenaron toda de excremento y escribieron en la paredes terroristas”

“Enmanuel Vicuña quien tiene toda la espalda llena de cicatrices producto de una gran cantidad perdigonazos que le propinó un solo agente de la GNB y el mismo día en que le hizo eso el lo publico en su cuenta de Facebook”, agregó.

Ademas indicó que “ellos se comprometieron con que a nosotros nos iban a contactar, le entregamos todos nuestros documentos de nuestros casos y nos aseguraron que ellos mismos le darían visibilidad de los mismos a nivel internacional”.

