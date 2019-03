Bloomberg: Entorno de Maduro viaja por el mundo buscándole más tiempo al régimen

ND / 4 mar 2019.- Durante varias semanas el presidente del Banco Central Calixto Ortega no apareció en su oficina y sus asistentes no sabían de él. No sabían dónde estaba y comenzaban a preguntarse si se había ido del país.

En realidad, Ortega se encontraba en una larga gira por Turquía, China y Rusia reuniéndose con funcionarios y discutiendo temas bancarios, pero ni se le ocurrió informar a sus colaboradores, de acuerdo con cuatro personas con conocimiento directo del caso. Todavía no ha regresado a su trabajo y los papeles se acumulan en su escritorio, una de las personas dijo a Bloomberg.

Este caso demuestra el desorden que existe del gobierno venezolano en un momento en que el entorno de Nicolás Maduro viaja alrededor del mundo buscando la forma de evadir las sanciones financieras y petroleras que impuso Estados Unidos sobre Venezuela. Miembros del entorno de Maduro están intentando con los aliados restantes del Gobierno, muchos de ellos de corte autoritarios..buscando desesperadamente dinero fresco y formas de acceder a dichos recursos si Maduro es capaz de mantenerse en el poder.

Usted puede leer el artículo completo, en inglés, aquí: Maduro’s Inner Circle Travels the Globe to Buy His Regime More Time

Lea más: Freddy Bernal amenaza a Colombia: Si hay una guerra llegaremos hasta el Pacífico

vaya al foro

Etiquetas: Bloomberg | Calixto Ortega | Maduro