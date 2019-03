Son los rusos los únicos con antecedentes de ciberataque a una central eléctrica

Les soy sincero; además de indignado, estoy anonadado por toda esta desgracia que sufrimos los venezolanos durante varios días sin electricidad, sin agua, sin dinero, sin alimentos, sin gasolina, sin internet, y diría que hasta sin dignidad, que se ha visto arrastrada sin piedad.

Una calamidad más para el pueblo venezolano son todos estos días en que fuimos llevados al siglo XIX por años de corrupción, desidia, despilfarro, incapacidad, negligencia y demás plagas de un modelo neototalitario cuya capacidad de destrucción es mayúscula, y cuyos ejemplos son indiscutibles en eso de deterioro; como lo es PDVSA, que se vino abajo en manos de militares; así como el sector alimentos, también herido por militares; y ahora la electricidad, que también se derrumba en manos de…militares.

No obstante, me voy a permitir detenerme en la alocución de Maduro el pasado 12 de marzo, para presentar un dato peculiar: me refiero a que Nicolás, en su narrativa de sabotaje cibernético contra Guri, dirigido desde EEUU, formula conformar una Comisión Internacional para ahondar la averiguación sobre el mismo, y uno de los integrantes casualmente es Rusia, su principal aliado, pero que además es la potencia con antecedentes macabros en eso de “hackear” el sistema eléctrico de toda una nación y dejarla a oscuras.

Por detalles semejantes a éste es que a veces le aconsejo a Nicolás que cuando indague sobre conspiraciones, complot o sabotajes, no sólo mire a los gringos y a los opositores locales; también eche una mirada a su lado, revise también a sus socios, que en el contexto internacional han hecho suficiente maldad; o a lo mejor, estos sean los autores inspiracionales de su historieta, ya que sobre el tema en cuestión poseen una viva y riquísima experiencia.

Un 23 de diciembre del año 2015, de acuerdo a la denuncia del gobierno de Ucrania, Rusia atacó con un virus informático varias centrales eléctricas de ese país, que quedó sin electricidad durante 6 horas en medio de un clima cruel y friolento, afectando a 600.000 hogares, y erigiéndose como el ´primer ataque de este tipo en la historia, colocando un hito en esta especia de guerra cibernética planetaria con el uso de un malware denominado “Blackgenery”; por cierto, que con ese virus se intentó también afectar el sistema eléctrico del propio EEUU en el 2.014, pero fue neutralizado.

Entonces, vienen una interrogante, a sabiendas de que la ciberseguridad es una prioridad estratégica de estos tiempos, a sabiendas del conflicto geopolítico en que se centró nuestro país “ a lo bruto” gracias a este gobierno de Maduro, y teniendo al estamento militar metido hasta los tuétanos en el sistema eléctrico, ¿por qué esta situación no se previno, contando con aliados expertos en esta materia como China, Irán y Rusia?; sobre todo Irán, que ha sido víctima de los israelíes; sobre todo Rusia, el haz de la maldad en ese ciberterrorismo de Estado.

En todo caso, como siempre, el gobierno no asume ninguna responsabilidad; siempre se atiene a que no es gobierno, es decir, a que no es un ente responsable; siempre se ubica en el victimismo y en el yo no fui; pero lo cierto es que hoy, 13 de marzo, fecha en que redacto este artículo, Chacopata, una capital de parroquia en el Municipio Cruz Salmerón Acosta, del Estado Sucre, va por 23 días sin electricidad; y allá no se habla de ciberataque ni de otras pendejadas; se habla de negligencia; se habla de fracaso de un modelo de gobierno indolente y corrupto.

