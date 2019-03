Beatriz Becerra: Debemos impedir que encarcelen a Guaidó

ND / 4 mar 2019.- La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, pidió este lunes a la comunidad internacional ejercer “presión” para impedir que Juan Guaidó sea detenido cuando llegue a Venezuela.

Así lo expresó en Twitter.

“Hoy regresa a Venezuela el presidente encargado Juan Guaidó. El régimen chavista ha amenazado con encarcelarlo. Ya que nadie duda de que, si se puede, lo hará, desde la comunidad internacional debemos presionar para impedirlo”.

La eurodiputada aprovechó la plataforma digital para fijar posición al respecto.

“Me gustaría que se entendiera bien lo que hay en juego. La Asamblea Nacional es el último órgano con legitimidad democrática que queda en Venezuela. Por eso Guaidó pudo asumir el cargo de forma legítima y constitucional (…) Maduro ha privado a la AN de sus competencias, ha usurpado las capacidades de los legítimos representantes de los venezolanos. Encerrar a Guaidó sería otro paso hacia el cierre resquicio democrático que queda en el país”, expresó.

Dijo además que esta explicación le hizo en falta cuando el ministro español, Josep Borrel, habló sobre Venezuela en “El Objetivo, La Sexta”.

“Incluso titubeó cuando Ana Pastor (periodista) sugirió que Guaidó se había proclamado presidente, sin más. Lo hizo de acuerdo a la constitución en vigor. Pero lo peor es que Borrel desacredita a Juan Guaidó y a la AN, sugiriendo que hay una operación de EEUU. No solo es falso, es gravísimo, porque la AN es la única legitimidad democrática que queda en el país”, resaltó.

“¿Cómo se compadece esto con la advertencia al régimen de que no debe actuar contra Guaidó? ¿Qué efecto cree que va a tener la advertencia en Maduro (al que el ministro fue incapaz de llamar dictador)?”, se preguntó la eurodiputada.

Beatriz Becerra pidió a la comunidad internacional mantener la postura del Grupo de Lima y hacer “más” de lo que se está haciendo.

“Por eso debemos volcarnos con Maduro como lo hace el Grupo de Lima al que Borrel no quiere acercarse. Por eso debemos hacer más de lo que estamos haciendo”, concluyó.

