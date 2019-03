BBC: La paradoja de que Caracas sea “la ciudad más barata” y tenga la mayor hiperinflación

Jhoan Meléndez / 19 mar 2019.- Una encuesta de la revista The Economist publicada hoy reveló que Caracas es la ciudad más barata del mundo, algo que no tendría sentido para el venezolano que no le alcanza el sueldo, pues el estudio se basa en el monto de dinero que deben asignar a un trabajador según el costo de vida de la ciudad, además de otros factores como el índice de precios, según reseñó este martes la cadena BBC.

