Baltazar Porras: La gente no merece tomar agua de las alcantarillas del Guaire

Oscar Morales / 19 mar 2019.- El cardenal Baltazar Porras ofreció este martes una rueda de prensa en donde se refirió a las dificultades que tienen los venezolanos que emigran o se quedan en el país por la crisis en Venezuela.

“Hay cosas que no no las merecemos, que la gente tenga que tomar en las alcantarillas o del río Guaire (…) todas estas circunstancias como la del apagón no es para decir que aquí no se puede hacer nada, no podemos perder la esperanza”, dijo el cardenal en el referido encuentro con los medios.

También agradeció que las personas no botaran la comida que se estaba dañando por el apagón nacional del pasado 7 de marzo. “Lo que se estaba perdiendo no se tiró ni se botó, si no que se llevó a los lugares donde se necesitaba”, puntualizó.

“Las dificultades están para vencerlas, esto nos hace más conscientes de lo que podemos lograr hacer (…) la capacidad del venezolano a donde llega y como esa iniciativa de ayudar en los sitios donde están y hacerlo siempre con alegría, sean profesionales o no”, mencionó el cardenal.

#19Mar El cardenal Baltazar Porras ofreció una rueda de prensa para referirse a la diáspora venezolana y las capacidades que tienen los venezolanos para desempeñarse dentro o fuera de Venezuela. #TVVNoticias conéctate por: https://t.co/q7lyJR9ilM pic.twitter.com/SPIFsfAgm9 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 19 de marzo de 2019

