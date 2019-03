Arreaza implica a Guaidó con el apagón utilizando memo del 2010

ND / 13 mar 2019.- Un memo de una organización no gubernalmental estadounidense escrito hace nueve años fue utilizado por Jorge Arreaza para implicar a Juan Guaidó con el apagón nacional que duró seis días y que a esta hora, en el séptimo día, no se ha superado en algunas zonas del país.

Agregó Arreaza que Guaidó está “relacionado” con dicha ONG, Canvas.

A continuación los tres tuit de Arreaza, originalmente publicados en inglés):

“1/3 El plan de acción propuesto por los Estados Unidos para lograr un cambio de régimen en Venezuela incluye ataques al sistema eléctrico, como puede verse en los análisis hechos por organizaciones no gubernamentales financiadas por la NED (National Endowment for Democracy, en inglés) con el dinero de los contribuyentes estadounidenses”.

“2/3 En 2010, Canvas, una ONG relacionada con @jguaido escribió un reporte que indicaba que una falla del sistema eléctrico “avivaría la protesta ciudadana mucho más que lo que ningún grupo opositor tendría la esperanza de generar”.

“3/3 El memo también sugiere movilizar el descontento contra el presidente Chávez, de la misma manera que los promotores del golpe en la oposición están intentando hacer contra el presidente Nicolás Maduro. El pueblo está consciente de eso y va a defender la democracia y van a resistir”.

Lea más: Empresa de India suspende exportación de diluyentes a Pdvsa para evitar sanciones

vaya al foro

Etiquetas: apagón nacional | Arreaza | Guaidó