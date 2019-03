Chile, una democracia ejemplar

En el centro de Santiago de Chile, el anterior al gobierno del democrata cristiano Eduardo Frei Montalva y al turbulento y breve gobierno de la Unidad Popular y del Dr. Salvador Allende, seguido del largo reinado de la dictadura militar, solía verle caminar todas las mañanas a eso de las 7 y media a un señor ya sexagenario, vestido en invierno con un bello abrigo de piel de camello, una larga bufanda o chalina inglesa, un sombrero homburg y un paraguas negro usado en forma de bastón, que se desplazaba silencioso, un periódico del día y sus guantes de cabritilla en una mano, a paso firme y sin vacilaciones, desde la Plaza de Armas, donde vivía en un viejo y espacioso apartamento de su propiedad ubicado en un segundo piso de su lado oriente, por la calle Estado en dirección a la Alameda Bernardo O’Higgins.

Atravesaba con parsimonia las transversales de Catedral, Huérfanos y Agustinas hasta alcanzar la calle Moneda, bajar por ella, cruzar Ahumada, Bandera y Teatinos, llegar a la esquina de la Intendencia, dar a la Plaza Bulnes y terminar su caminata de veinte minutos, solo y absorto, frente al portal del palacio de La Moneda, sede del ejecutivo. Era el entonces presidente de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez

A nadie sorprendía que ese típico burgués de la vieja y rancia aristocracia chilena, empresario destacado y sin duda ninguna un hombre de discreta aunque muy sólida fortuna – era propietario de la Papelera Puente Alto, que abastecía a todos los periódicos capitalinos, desde el Mercurio de su amigo Agustín Edwards, uno de los descendientes de Don Andrés Bello, hasta El Siglo, periódico oficial del Partido Comunista chileno, entonces dirigido por otro hombre aún más tradicional que don Jorge Alessandri, como que jamás dejó de usar polainas, chaleco y leontina, Don Elías Laferte. No era un hecho excepcional. Ni a Alessandri le interesaban las muchedumbres ni las aclamaciones, tan caras a su padre, don Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, el único demagogo de la historia política chilena que se encumbrara a las mayores alturas del poder conociendo y disfrutando de la gloria de las aclamaciones y la dureza de las dictaduras – él mismo fue uno de los dictadores de los lejanos años treinta – ni su figura más bien seca y ascética despertaba la menor simpatía. Le rodeaba ese nimbo de severa grandeza tan propio de los políticos chilenos del Siglo XIX.

Recio, de pocas palabras, distante y silencioso, el parco Jorge Alessandri no dejaba ver la tormenta perfecta que se cocinaba en los fogones populares de la sociedad chilena. Representaba a la perfección la egregia y aristocrática soledad del Poder. No sé si tuvo su propia familia, no recuerdo una sola imagen suya sonriendo, ni haberlo visto distendido. Portaliano de ideas – un cultor del Estado como altar supremo de la dirección de la sociedad chilena, ese reservorio de conductas y de ideas que le sirviera de fundamento al general Pinochet para avalar su autocracia con lo más propio y auténtico de la chilenidad – no lo era, sin embargo, en su intimidad. Inimaginable un Arturo Alessandri bailando cuecas o bebiendo en burdeles, como solía hacerlo Portales, el compadre de Don Andrés Bello, con quien compartiera la debilidad por las mozas de servicio. Como que cuentan que nuestro ínclito personaje, tan serio y solemne sentado en el trono del rectorado de la Universidad de Chile, que él fundara, se había hecho construir una garçonier tras su despacho.

Busco una figura semejante en el panorama político venezolano y no encuentro a nadie. Ni siquiera Rafael Caldera. A quien, a pesar de su severa distancia, el trato doctoral que reclamara, y su cara de pocos amigos, tampoco me lo imagino caminando solitario por la Avda. Urdaneta, rumbo a Miraflores, sin despertar el escándalo y la algarabía de transeuntes, buhoneros y vagabundos. En Venezuela el poder político jamás tuvo la gravedad, la grandeza y la trascendencia que ha tenido en Chile. Sería un despropósito y un improperio comparar al Cabito con Arturo Alessandri y a Hugo Chávez con Augusto Pinochet Ugarte. Ni siquiera a Carlos Andrés Pérez con Salvador Allende. Majestad del Poder, esos son los términos. Eso explica las razones del suicidio del Dr. Salvador Allende Gossens. A un mandatario chileno no se le falta el respeto. Y si se le llegase a faltar con la fuerza de las armas, antes preferiría suicidarse que verse humillado montándose en un avión a la carrera, en tesitura de fugitivo.

Lo pienso imaginándome lo que hará el joven presidente interino, Juan Guaidó, ante la grave circunstancia en que se encuentra. Antes que verlo dejarse humillar por los rufianes que en muy mala hora y en un trágico descuido se hicieran con el poder, ya perdida toda su majestad por el payaso uniformado que lo arrastrara por los suelos, preferiría verlo protegido por Jair Bolsonaro, Iván Duque o Donald Trump. Dios quiera que atraviese este tremendal sin mácula. Es un joven venezolano que ha sabido luchar con coraje y grandeza. Merece coronar su gestión con el mayor de los éxitos. Nosotros y nuestros descendientes se lo agradeceremos.

@sangarccs

vaya al foro

Etiquetas: Antonio Sánchez García