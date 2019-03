Plan Respuestas en Movimiento

Permítanme iniciar este artículo semanal comentándoles una anécdota. Apenas había colocado el título de esta columna cuando ¡zas! se fue la luz, no parece algo extraño aquí en Venezuela, pero lo particular del hecho es que iba a empezar a describir lo que fue nuestro plan de acción gubernamental en medio de la Crisis de las Horas Oscuras que vivimos las semanas anteriores.

Sí, ante el mega apagón que dejó a todo el país en penumbras, nosotros rápidamente activamos el Plan Respuesta en Movimiento, que no es otra cosa que coordinar los esfuerzos de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado (Covinea), la Dirección de Servicios, Saludanz, técnicos e ingenieros, además del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la entidad.

Activamos el plan enfocándonos en lo que es y será la prioridad de nuestra gestión: Salvar Vidas.

El centro de operaciones de todo el personal fue el Hospital Luis Razetti donde atendimos la contingencia y desplegamos a nuestros equipos para garantizar la operatividad de los diversos centros de salud.

Mediante la coordinación de varios entes logramos suministrar más de un millón de litros de agua a los nosocomios, reparamos, ajustamos y pusimos en funcionamiento las plantas eléctricas en los centros de salud, para seguir atendiendo a los pacientes.

Realizamos hasta la compra de baterias para plantas y realizamos todos los esfuerzos necesarios para seguir operando y darle protección a nuestra gente. Por recomendación del personal médico se suspendieron las cirugías electivas y nos enfocamos en la atención de estrictas emergencias.

Desde estas líneas aprovecho para reiterar nuestro agradecimiento a los héroes de batas blancas, a todos esos médicos y personal de enfermería que nuevamente demostraron tener la capacidad, la entrega y la disciplina para hacerle frente a una dura situación.

¡Gracias! E igualmente agradecemos al personal técnico de la gobernación, a los funcionarios de prevención como los que hacen vida en el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del estado, quienes estuvieron horas monitoreando la grave situación de la falta de servicio eléctrico, la cual llegó a alcanzar prácticamente la totalidad de nuestro estado.

El Plan de Respuesta en Movimiento fue exitoso, y gracias a la labor incansable de galenos, ingenieros, personal de prevención podemos informarle al estado y al país que hubo cero muertes debido a la crisis del servicio eléctrico.

Sin duda, fueron horas de angustia para miles de anzoatiguenses y horas de trabajo y acción para nuestros equipos quienes nuevamente, a pesar de la carencia de recursos, dieron la cara y salieron airosos.

No obstante, damos a conocer que para la Gobernación de Anzoátegui el plan de contingencia sigue adelante, esto debido a que no se ha normalizado el servicio eléctrico en nuestra región, y una muestra de ello es que cuando me senté a redactar esta columna nuevamente se fue la luz.

P.D: A través de este espacio quisiera recordarles a los encargados del sistema eléctrico que estas fallas recurrentes ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, y además afectan a los enfermos.

Tenemos registros que la falla perjudicó a muchas familias que perdieron sus pocos alimentos debido a que no lograron mantenerlos refrigerados después de 70, 80 y hasta 100 horas sin energía eléctrica.

Etiquetas: Antonio Barreto Sira