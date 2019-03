Análisis ND: El día del apagón y del colapso eléctrico llegó

Pedro García Otero / 8 mar 2019.- Durante 26 angustiosas horas, los venezolanos hemos temido que la electricidad que comenzó a irse el jueves a la 1 de la tarde en Maracaibo y a las 4:38 de la tarde en Caracas, no regrese jamás. Y aún no lo ha hecho: Al momento de escribir esta nota, la luz no ha regresado a mi casa pero algunos de mis vecinos tienen. Son las 7 pm del segundo día del apagón más extenso y prolongado en la historia de Venezuela.

Acabamos, quienes aún no nos hemos ido de este maltrecho territorio que alguna vez fue una nación, de dar una muestra, una más, de nuestra resiliencia. Durante toda una noche y todo un día, en 90% del país no hubo fluido eléctrico, lo que equivale a decir que no hubo civilización.

El blackout del servicio eléctrico no fue nada si se le compara, sin embargo, con el blackout informativo. 24 horas después de que el país completo se quedara sin luz, aún no sabemos qué fue lo que ocasionó este 7-8 de marzo de 2019 que pasarán a la historia del país, y del mundo, como el día en el que un país entero soportó el colapso de su sistema eléctrico.

Las versiones emitidas en las primeras horas por los hermanos Rodríguez (Jorge y después Delcy) sobre un “sabotaje” al sector eléctrico, y posteriormente, la de Héctor Rodríguez (señalando que el “cerebro” del sistema eléctrico había “colapsado”) no son, obviamente no pueden ser, tomados como elementos para el análisis.

Sin embargo, lo apuntado por Héctor Rodríguez va en la dirección en la que, según explicaron expertos que pertenecieron a la industria eléctrica nacional, ocurrió: Se cayeron las dos principales lineas de 800 kva del país, y esto hizo que se desestabilizara la frecuencia de la generación en Guri por encima de los 60 hertzios por segundo, lo que ocasionó una caída en cascada de los sistemas por autoprotección.

Su levantado posterior se complicó porque ya no quedan expertos en la industria eléctrica. Como en otros tantos sectores del país, la peor descapitalización ha sido la de capital humano. Eso sí, señalan que Guri “no tiene un cerebro que pueda sufrir un ataque cibernético, estamos hablando de tecnología de los 70, los 80”, desmintiendo así tanto a Jorge como a Delcy Rodríguez y también al Gobernador de Miranda.

Golpe mortal

Pero si la credibilidad del Gobierno vuelve a quedar maltrecha (Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, y quien no merece mayor presentación, había dicho el jueves a las 6 de la tarde que el apagón duraría tres horas), es mucha peor la posición en la que queda el supuesto jefe de la nave, Nicolás Maduro, quien durante toda la crisis no apareció en la escena nacional.

Tampoco lo hizo la Fuerza Armada Nacional, que, como correspondería, debió haber tomado el país por simple previsión de orden público. Síntomas del miedo que se vive en Miraflores en estos tiempos. Aún a esta hora no se sabe si Maduro aparecerá esta noche para, como se espera, decretar un aumento de sueldo, a riesgo de que se le pueda ir la luz en medio de la cadena.

En tanto, Juan Guaidó sí tomó la calle, la plaza Los Palos Grandes, y tuvo un recibimiento importante. Hizo mención de las manifestaciones de mañana, que hasta ahora siguen convocadas.

Paralelo a esto, VTV, o Radio Nacional, o la mayoría de las radios, sencillamente no sirvieron como medios de información, sino como medios de propaganda. En medio de una crisis horrorosa, la peor crisis que haya vivido este país desde el fin de semana del 11 al 14 de abril de 2002, la jugada de ambos medios (en un momento crucial, insisto) era de rutina; propaganda, imágenes de Chávez, más propaganda, etc.

Lo que no sabemos

A esta hora no sabemos cuál es la situación real del país. No sabemos cuántas personas murieron en hospitales por falta de servicio eléctrico en estas 24 horas; no sabemos cuántas personas pueden haber muerto en ajustes de cuentas favorecidos por el hampa o simples atracos.

No sabemos cuál será la situación a partir de hoy. No sabemos si este tipo de apagones se harán cotidianos.

Pero sí sabemos que el sistema eléctrico ha sido el objeto, junto con el petrolero, de la más vil corrupción; sabemos que Motta Domínguez es dolorosamente inepto, de una ineptitud pasmosa; sabemos que Nicolás Maduro no está, ni se le espera, que no puede ni podrá jamás recuperar nada en este país.

Mención aparte merece Motta, quien, nuevamente recurre al expediente del “sabotaje” para lo que es su tremenda inepcia. Esto abre dos argumentos. Supongamos que es cierto que Motta es, como él afirma, “víctima de una guerra eléctrica”. Esto lo deja incluso peor parado que su ineptitud como presidente de Corpoelec.

En todo caso, nadie pretende que sepa del tema eléctrico, pero se le puede presumir cierta habilidad en lo militar. Su fracaso enfrentando las conspiraciones, por lo tanto, es superior incluso al que tiene como gerente eléctrico.

Por el bien del país, Motta y Maduro deberían renunciar. En un estado normal de cosas, ya lo hubieran hecho. Dos funcionarios con un mínimo de dignidad habrían dado ya hace tiempo un paso al costado.

Pero uno tiene hoy la sensación de que el proceso de degradación final de la Revolución Bolivariana no tiene vuelta atrás.

El miedo ahora es hasta dónde Maduro puede hacer cierta la ingobernabilidad futura con un terrible, y odioso, zarpazo final a la poca infraestructura que aún nos queda.

En el caso eléctrico, parece que el tan temido colapso ha llegado.

Aclaratoria

Noticiero Digital ha estado fuera del aire la mayor parte de estas 26 horas, trabajando en la medida en que hemos tenido disponibilidad de luz e internet.

Esperamos muy pronto estar funcionando con normalidad.

