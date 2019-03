Ana Rosario Contreras: Apagón nacional demostró la gran debilidad de nuestros hospitales

ND / 20 mar 2019.- Tras la convocatoria que se realizó ayer de los trabajadores del sector público a la Asamblea Nacional, la presidenta del Colegios de Enfermeras de Caracas Ana Rosario Contreras, aseguró este miércoles, que pese a los impedimentos por parte de organismos de seguridad para llegar al lugar, lograron entregar del documento que exige una Ley de Garantías para la seguridad de los empleados del área médica y de enfermería.

De acuerdo a la entrevista que le realizó TVVenezuela a Rosario, señaló que la moción fue entregada a una comisión a la cual tildó como “técnica y neutral” en donde se encontraban representantes de las 5 centrales y diversos gremios del país.

Aseguró que esta comisión “le permitió a cada uno de los que estábamos allí 4 minutos, la reunión estaba pautada para una hora y casi duramos 2 horas, fuimos escuchados muy atentamente”.

De igual manera, mencionó que esta Ley de Garantías es necesaria pues “para el sector público y privado, la persona que haya sido despedido u obligado a renunciar por razones de protesta tiene la garantía del Estado venezolano democrático, va ser reinsertado en su sitio de trabajo con el pago y salario justo” apuntó.

“Los hospitales no están dando respuesta de salud porque no tenemos insumos, no tenemos medicamentos y el ejemplo de lo vivido fue cuando hubo el apagón del 7 de marzo donde se demostró la gran debilidad de nuestros hospitales, cuando el 90% de las plantas eléctricas no funcionaron de manera inmediata” recalcó.

