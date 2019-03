AN: Maduro no puede declarar persona no grata a nadie

ND / 6 mar 2019.- El diputado Omar Barboza, antes de iniciar la sesión ordinaria de este miércoles de la Asamblea Nacional, manifestó su rechazo a la declaratoria de “persona no grata” que hizo Nicolás Maduro sobre el embajador alemán, Daniel Kriener, por colaborar con Guaidó a su llegada a Venezuela.

“El embajador alemán no hizo otra cosa que cumplir las indicaciones de su Gobierno, que reconoce a Juan Guaidó”, expresó el diputado.

Barboza recordó que Nicolás Maduro exigió la salida de Kreiner del país y para ello le dio 48 horas, según el comunicado de la Cancillería.

“Gobierno usurpador decidió hoy declarar persona no grata al embajador de Alemania, exige su salida del país, significa la profundización de la conducta totalitaria del Gobierno, merece el rechazo, expresamos nuestra solidaridad al embajador”.

Por su parte, Juan Guaidó, agregó a estas declaraciones que el “régimen que usurpa funciones” no tiene cualidades para declarar “persona no grata” a nadie, por tanto, catalogó el acto de Maduro como una “amenaza”.

“Hoy el régimen que usurpa funciones no tiene cualidades para declarar a nadie persona no grata, ejerce coacción, amenaza a un embajador y a un país que aporta mucho en materia de ayuda humanitaria. El régimen no perdona a quien quiere ayudar a Venezuela”, expresó Guaidó.

La Cancillería de Venezuela dio 48 horas al embajador Daniel Kriener, para que abandone Venezuela tras considerarlo “Non Grato, injerencista, hostil e inamistoso”.

