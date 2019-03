American Airlines extiende suspensión de vuelos hasta abril

ND / 25 mar 2019.- American Airlines confirmó este domingo al portal de noticias, El Estímulo, que extenderá la suspensión de sus vuelos a Venezuela, por lo menos hasta el 1 de abril, debido a que la empresa no ha llegado a un acuerdo con el sindicato, quien sugirió no viajar a dicho país por razones de seguridad.

American Airlines se convierte así en la undécima aerolínea extranjera en suspender sus trayectos al país; vale recordar que esta aerolínea contaba con dos vuelos por semana a Caracas y uno a Maracaibo.

En el trabajo realizado por El Estímulo, aseguran que American Airlines no tiene intenciones de irse del país, solo toma esta medida “por seguridad”.

“La empresa considera al país como una ruta importante. Actualmente se encuentran suspendidos los vuelos, pero la negociación con el sindicato está activa desde entonces. La idea es retomar las operaciones después del 25, o incluso antes”, dijo el presidente de la Asociación de Aerolíneas de Venezuela, Humberto Figuera, en una pasada entrevista.

Sobre la suspensión de vuelos relacionados a los aviones Boeing 737 MAX, Figuera aclaró que dicha decisión no está relacionada a una crisis por el accidente fatal de dos aeronaves en cinco meses.

“Esos aviones no vuelan a Venezuela. La única aeronave de ese modelo viajaba a Quito (Ecuador) y ya fue reemplazada”, enfatizó.<

Etiquetas: 1 de abril | American Airlines | vuelos a Venezuela