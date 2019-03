Alfredo Romero: Niegan a comisión de la ONU conversar con los presos políticos

Jhoan Meléndez / 13 mar 2019.- El presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó este miércoles que la comisión de la ONU enviada por Michelle Bachelet al país fue llevada a Ramo Verde a ver “un partido de basketball”.

“Estamos verificando los detalles sobre la misión Bachelet en Venezuela. Hoy se les llevó escoltados a Helicoide y Ramo Verde y no les permitieron hablar con presos políticos. Esta misión de expertos no son tontos como para no saber que les ocultan la esencia del problema”, afirmó Romero en su cuenta Twitter.

Asimismo Romero precisó que “el régimen pretendió hacer un viaje turístico. Esto trajo reclamo importante de la comisión”.

Lea más: Resultados de la reunión entre la ONU y AN se mantendrá en privado “por seguridad”

En Ramo Verde los llevaron al patio a ver un partido de Basketball — Alfredo Romero (@alfredoromero) 13 de marzo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: bachelet | Comisión de la ONU | presos políticos