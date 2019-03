Alfredo Romero anuncia posible excarcelación de presos políticos para este viernes

Oscar Morales / 15 mar 2019.- El director del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, anunció que estaba esperando para este viernes la liberación de varios presos políticos.

“Hoy esperamos algunas excarcelaciones de presos políticos” publicó Romero a través de su cuenta en la red social Twitter.

Hasta los momentos se desconoce la lista de los presos que serían liberados por las autoridades del Estado.

Romero había apoyado a la comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visitó Venezuela, asegurando que el Gobierno no permite el acceso a los presos políticos.

“Es caer en error atacar o culpar a misión ONU en Venezuela porque el Gobierno no permita acceso a hablar con presos políticos o maquille cárceles etc. Esa misión es de expertos de años en ONU y conocen bien como juegan los violadores de DDHH. No se tapa el sol con un dedo” dijo.

Etiquetas: Alfredo Romero | Foro Penal | presos políticos